अमिताभ बच्चन के नाम पर हैं ये 7 रिकॉर्ड्स, आज तक कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं तोड़ पाया

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने कई दशकों के करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह 30 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार आवाज दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अमिताभ बच्चन के नाम पर कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें आज तक कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं तोड़ पाया है। चलिए जानते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में।
साल 2009 में आई फिल्म 'पा' के लिए अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। यह रिकॉर्ड उनके नाम पर असल जिंदगी के बाप-बेटे द्वारा पर्दे पर अपोजिट रोल करने के लिए है। यानि अमिताभ बच्चन पर्दे पर बेटा बने और अभिषेक बच्चन बाप बने। जबकि असल जिंदगी में उनका रिश्ता उलटा है।
अमिताभ बच्चन का नाम गिनीज बुक में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सिंगिंग के लिए भी है। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के 19 सिंगर्स के साथ मिलकर 'श्री हनुमान चालीसा' को अपनी आवाज दी थी। यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था।
बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बार डलब रोल करने का रिकॉर्ड भी अमिताभ बच्चन के नाम पर ही है। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों में डबल रोल निभाया है। हम सूर्यवंशम जैसी फिल्मों को कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा फिल्म 'महान' (1983) में उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया था।
एक्टिंग और सिंगिंग के बाद अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। तो अमिताभ बच्चन के नाम पर फिल्मफेयर में लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा बार (42 बार) नॉमिनेट होने का ऑल-टाइम रिकॉर्ड है। उन्होंने अब तक 16 फिल्मफेयर और 4 नेशनल अवॉर्ड जीते हैं।
साल 1999 में BBC News के एक ग्लोबल ऑनलाइन पोल में अमिताभ बच्चन ने चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रैंडो जैसे लीजेंडरी एक्टर्स को पछाड़कर 'स्टार ऑफ द मिलेनियम' का खिताब अपने नाम किया था।
आपने फिल्म '3 इडियट्स' में बोमन ईरानी को बोर्ड पर दोनों हाथों से लिखते हुए देखा होगा। वो सीन तो नकली था, लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसा असल में कर लेते हैं। यानि वह अपने दोनों हाथों से समान रूप से और बेहद आसानी से लिख सकते हैं। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के मंच पर भी अपना यह हुनर दिखाया था।
इसके अलावा अमिताभ बच्चन ऐसे पहले एशियाई एक्टर हैं, जिनका पुतला लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया था। अमिताभ ने इस तरह पूरे देश को गौरवान्वित किया था।