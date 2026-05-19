अमिताभ बच्चन के नाम पर हैं ये 7 रिकॉर्ड्स, आज तक कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं तोड़ पाया

अमिताभ बच्चन के नाम पर हैं ये 7 रिकॉर्ड

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने कई दशकों के करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह 30 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार आवाज दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अमिताभ बच्चन के नाम पर कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें आज तक कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं तोड़ पाया है। चलिए जानते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में।