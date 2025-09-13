Amitabh Bachchan gave 11 hit Films with This Rakhee Gulzar Not Jaya Bachchan And Rekha रेखा-जया नहीं, अमिताभ बच्चन ने इस एक्ट्रेस संग दिए 11 हिट फिल्में, पर्दे पर प्रेमिका के साथ बन चुकी मां और भाभी
रेखा-जया नहीं, अमिताभ बच्चन ने इस एक्ट्रेस संग दिए 11 हिट फिल्में, पर्दे पर प्रेमिका के साथ बन चुकी मां और भाभी

Priti KushwahaSat, 13 Sep 2025 08:18 PM
1/7

अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं। अपने करियर में अमिताभ ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। पर्दे पर बिग बी ने कई अभिनेत्रियों संग रोमांस किया। कई हिरोइनें ऐसी रहीं, जिनके साथ महानायक ने एक नहीं,बल्कि दर्जनों फिल्में की हैं।

2/7

इस एक्ट्रेस संग सबसे ज्यादा हिट

इस लिस्ट में रेखा, हेमा मालिनी, जया बच्चन परवीन बॉबी सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक अभिनेत्री ऐसी है,जिसके साथ बिग बी ने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं।

3/7

प्रेमिका के साथ बनी मां

यही नहीं, इस एक्ट्रेस ने पर्दे पर कभी उनके साथ रोमांस किया, तो कभी उनकी मां बनीं, तो कभी भाभी। तो चलिए जानते हैं कौन हैं वो?

4/7

अमिताभ और राखी ने दी 11 हिट

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि राखी गुलजार हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ और राखी ने 11 सुपरहिट फिल्में दी हैं।

5/7

13 फिल्मों में साथ किया काम

अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार ने 13 फिल्मों में साथ काम किया है, जिसमें से 11 हिट बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुईं।

6/7

दो फिल्में छोड़ बाकी रहीं हिट

अमिताभ और राखी की हिट फिल्मों में 'कभी कभी', 'शक्ति', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'त्रिशूल', 'बरसात की एक रात' और 'एक रिश्ता: द बॉन्ड ऑफ लव' जैसी कई फिल्मों का नाम शामिल है, जिन्होंने जमकर कमाई की। वहीं, 'रेशमा और शेरा' और 'शान' बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं।

7/7

जया और रेखा संग की इतनी मूवीज

बता दें कि अमिताभ ने पत्नी जया बच्चन के साथ 9 फिल्मों में काम किया है। वहीं, रेखा ने उनके साथ 11 फिल्मों में काम किया है। साथ ही परवीन बाबी ने अमिताभ के साथ 12 फिल्मों में काम किया था।

