सुपरस्टार बनते ही अपने गॉड फादर महमूद को भूल गए थे अमिताभ बच्चन, फिर मांगी माफी

महमूद के लिए नहीं था समय

उन्होंने बताया एक बार जब वो पिता को डिस्चार्ज करके घर ले जार रहे थे जब उन्हें हॉस्पिटल की लिफ्ट में महमूद व्हील चेयर पर नजर आए। जब वो पिता को गाड़ी में बैठाकर वापस आए तब जब वो डॉक्टर के केबिन में जा चुके थे और उन्हें करीब 1 घंटे का समय लगने वाला था। इतना समय उनके पास नहीं था। अमिताभ ने कहा था अगर महमूद भाई को लगता है कि ये उनका निरादर है तो वो उनसे माफी मांगते हैं। इसके बाद दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं हुए।