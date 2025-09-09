Amitabh Bachchan Fight With Critic For His Movie Bad Review And It Was Blockbuster जब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का गलत रिव्यू पढ़ भड़क गए थे अमिताभ बच्चन, क्रिटिक को घर बुलाया और…
जब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का गलत रिव्यू पढ़ भड़क गए थे अमिताभ बच्चन, क्रिटिक को घर बुलाया और…

अमिताभ बच्चन वैसे तो कभी किसी से कोई विवाद नहीं करते, लेकिन एक बार अपनी फिल्म का नेगेटिव रिव्यू पढ़कर वह भड़क गए थे। इतना ही नहीं उन्होंने फिर फिल्म क्रिटिक को अपने घर भी बुलाया था।

Sushmeeta SemwalTue, 9 Sep 2025 02:47 PM
1/8

अमिताभ बच्चन फिल्म

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में चल नहीं रही थीं और तब उनकी एक फिल्म ने कमाल कर दिखाया। हालांकि इस फिल्म के लिए उन्हें एक क्रिटिक से लड़ना पड़ा।

2/8

फिल्म हम

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है हम मूवी जिसमें उनके साथ गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर और शिल्पा शिरोडकर थीं।

3/8

सालों बाद बिग बी की हिट फिल्म

यह बिग बी की 1991 की बिग की पहली हिट फिल्म थी क्योंकि इससे पहले तक की उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही थीं।

4/8

अमिताभ और कोमल

अब लड़ाई के बारे में बता दें तो क्रिटिक कोमल नहाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने पिता रामराज नहाटा के द ट्रेड मैग्जीन के लिए रिव्यू कर रहे थे। वह अपने पिता को रिव्यू देकर इंटरनेशनल वेकेशन पर चले गए थे। लेकिन जैसे ही वह वापस आए तो उन्हें अमिताभ बच्चन का कॉल आया। कोमल ने बताया था कि उनके रिव्यू में उन्होंने लिखा था कि एग्जीबिटर्स शायद पैसे खो सकते हैं।

5/8

नहाटा-बच्चन वॉर

कोमल ने कहा था, अमिताभ बच्चन ने फिर मुझे और मेरे पिता को घर पर बुलाया और फिर पिता से पूछा कि रामराज जी हमसे क्या गलती हुई है? मेरे पापा ने कहा कुछ नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि तो आपने क्यों लिखा। मेरे पिता ने कहा यह सच है। उन्होंने कहा कि फिल्म को सांस तो लेने दो थोड़ा। कोमल ने बताया था कि इस फिल्म के दौरान कई मैग्जनी ने नहाटा-बच्चन वॉर लिखा था।

6/8

ऐसे हुई बात

कोमल ने बताया कि इसके बाद उनके और बिग बी के बीच कोल्ड वॉर चलती रही और दोनों ने एक-दूसरे से बात नहीं की। फिर जब बिग बी ने अग्निपथ के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता और डब कोमल ने उन्हें कॉल किया और उस वक्त बिग बी ने कहा कि कोमल, मैं जीत गया। हमने पार्टी रखी है, तुम भी आओ।

7/8

माधुरी को ऑफर हुई थी मूवी

रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी दीक्षित को फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म की डेट्स क्लीयर नहीं होने की वजह से वह फिल्म साइन नहीं कर पाईं और फिर मूवी में किमी काटकर आईं।

8/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक हम ने बॉक्स ऑफिस में 9.25 करोड़ की कमाई की थी।

