जब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का गलत रिव्यू पढ़ भड़क गए थे अमिताभ बच्चन, क्रिटिक को घर बुलाया और…

नहाटा-बच्चन वॉर

कोमल ने कहा था, अमिताभ बच्चन ने फिर मुझे और मेरे पिता को घर पर बुलाया और फिर पिता से पूछा कि रामराज जी हमसे क्या गलती हुई है? मेरे पापा ने कहा कुछ नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि तो आपने क्यों लिखा। मेरे पिता ने कहा यह सच है। उन्होंने कहा कि फिल्म को सांस तो लेने दो थोड़ा। कोमल ने बताया था कि इस फिल्म के दौरान कई मैग्जनी ने नहाटा-बच्चन वॉर लिखा था।