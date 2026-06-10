मेरी प्यारी आलिया…अल्फा टीजर देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया एक्ट्रेस को सपोर्ट, भेजी शुभकामनाएं

आलिया भट्ट, शरवरी की फिल्म अल्फा के इंतजार में बैठी ऑडियंस को आज टीजर का सरप्राइज मिल गया है। मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर बता दिया है कि ये फीमेल सेंट्रिक स्पाई यूनिवर्स फिल्म बॉक्स ऑफिस के नंबर हिला सकती है।
फिल्म में आलिया और बॉबी देओल की झलक देखने को मिली है। टीजर देखने के बाद ऑडियंस ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लेकिन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को ये टीजर पसंद आया है। उन्होंने ये पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस की तारीफ की है।
आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज होते ही अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इस पोस्ट में आलिया को प्यारा बताया है। साथ ही फिल्म की पूरी कास्ट को टैग कर बधाई दी है।
अमिताभ बच्चन ने आलिया भट्ट की फिल्म को अपना सपोर्ट दिखाया है। उन्होंने लिखा है 'मेरी प्यारी आलिया की खूब प्यार और शुभकामनाएं'। अमिताभ ने इस पोस्ट के साथ आलिया भट्ट, शरवरी, बॉबी देओल, अनिल कपूर डायरेक्टर शिव रवैल को टैग किया है।
आलिया भट्ट की इस फिल्म में अब ऑडियंस शरवरी की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म का दूसरा टीजर भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में दोनों एक्ट्रेस एजेंट के किरदार में नजर आ सकती हैं।
फिल्म में आलिया का किरदार एक हत्यारिन का है जिसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिली है। बॉबी देओल उनके पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में दिखाया गया कि आलिया का किरदार अपने 18 वें जन्मदिन मर्डर कर अपने मिशन की शुरुआत करती है।
फिल्म को प्रोमोट करने के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई गई। आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम फिल्म को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिल्म 10 जुलाई की रिलीज हो सकती है।