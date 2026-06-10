मेरी प्यारी आलिया…अल्फा टीजर देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया एक्ट्रेस को सपोर्ट, भेजी शुभकामनाएं

हत्यारिन

फिल्म में आलिया का किरदार एक हत्यारिन का है जिसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिली है। बॉबी देओल उनके पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में दिखाया गया कि आलिया का किरदार अपने 18 वें जन्मदिन मर्डर कर अपने मिशन की शुरुआत करती है।