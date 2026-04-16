अमिताभ बच्चन की के फिल्म हॉलीवुड मूवी से थी प्रेरित, बॉक्स ऑफिस पर थी डिजास्टर

आज हम अमिताभ बच्चन की साल 2004 की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को अमिताभ के करियर की सबसे खराब फिल्मों में से एक कहा जा सकता है।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऐतबार। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जॉन अब्राहम और बिपाशा बसू नजर आए थे।
फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को रत्न टाटा ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस डिजास्टर होने के बाद उन्होंने कभी किसी और फिल्म में पैसा नहीं लगाया।
ये फिल्म जॉन अब्राहम की पहली साइन की जाने वाली फिल्म थी। हालांकि, फिल्म को बनने में वक्त लगा और जॉन अब्राहम की फिल्म जिस्म पहले रिलीज हुई। जिस्म जॉन अब्राहम की डेब्यू फिल्म है।
boxofficeindia.com के मुताबिक, ऐतबार का बजट 9.50 करोड़ था और फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6.29 करोड़ की कमाई की थी।
आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म में जॉन अब्राहम के रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था। लेकिन उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।
अमिताभ बच्चन की ऐतबार हॉलीवुड फिल्म फियर (1996) से प्रेरित थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।