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अमिताभ बच्चन की के फिल्म हॉलीवुड मूवी से थी प्रेरित, बॉक्स ऑफिस पर थी डिजास्टर

अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के सबसे सफल एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन उन्होंने भी अपने करियर में फ्लॉप और डिजास्टर फिल्में दी हैं। आज हम आपको अमिताभ बच्चन की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं। 

Harshita PandeyApr 16, 2026 02:13 pm IST
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2004 में आई थी फिल्म

आज हम अमिताभ बच्चन की साल 2004 की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को अमिताभ के करियर की सबसे खराब फिल्मों में से एक कहा जा सकता है।

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ऐतबार

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऐतबार। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जॉन अब्राहम और बिपाशा बसू नजर आए थे।

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विक्रम भट्ट ने की थी डायरेक्ट

फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को रत्न टाटा ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस डिजास्टर होने के बाद उन्होंने कभी किसी और फिल्म में पैसा नहीं लगाया।

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जॉन अब्राहम की पहली साइन की फिल्म

ये फिल्म जॉन अब्राहम की पहली साइन की जाने वाली फिल्म थी। हालांकि, फिल्म को बनने में वक्त लगा और जॉन अब्राहम की फिल्म जिस्म पहले रिलीज हुई। जिस्म जॉन अब्राहम की डेब्यू फिल्म है।

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फिल्म की कमाई और बजट

boxofficeindia.com के मुताबिक, ऐतबार का बजट 9.50 करोड़ था और फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6.29 करोड़ की कमाई की थी।

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ऋतिक को ऑफर हुआ था रोल

आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म में जॉन अब्राहम के रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था। लेकिन उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

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आईएमडीबी रेटिंग

अमिताभ बच्चन की ऐतबार हॉलीवुड फिल्म फियर (1996) से प्रेरित थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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