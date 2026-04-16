अमिताभ बच्चन की के फिल्म हॉलीवुड मूवी से थी प्रेरित, बॉक्स ऑफिस पर थी डिजास्टर

विक्रम भट्ट ने की थी डायरेक्ट

फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को रत्न टाटा ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस डिजास्टर होने के बाद उन्होंने कभी किसी और फिल्म में पैसा नहीं लगाया।