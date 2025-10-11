Amitabh Bachchan Birthday 11 October Recalling Big Bs Most Special Cameos From Akshay Kumar to Salman Khan Films अमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों में किया कैमियो, लिस्ट में एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों में किया कैमियो, लिस्ट में एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम

अमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों में किया कैमियो, लिस्ट में एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम

अमिताभ बच्चन आज यानी 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हम आपको कुछ उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने कैमियो रोल निभाया है। इस लिस्ट में एक हॉलीवुड की भी फिल्म का नाम शामिल है। 

Harshita PandeySat, 11 Oct 2025 08:24 AM
1/9

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन आज यानी 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपने करियिर में अमिताभ बच्चन ने तमाम फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने कैमियो रोल किए हैं।

2/9

35 फिल्मों में कैमियो रोल

आईएमडीबी की मानें तो अमिताभ बच्चन ने करीब 35 फिल्मों में कैमियो रोल किए हैं। आज हम आपको अमिताभ बच्चन के कुछ यादगार कैमियो रोल्स के बारे में बता रहे हैं।

3/9

इंग्लिश विंग्लिश

अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में कैमियो किया था। अमिताभ बच्चन ने एक पैसेंजर का रोल निभाया था जो श्रीदेवी के किरदार के साथ एयरप्लेन में नजर आए थे।

4/9

की एंड का

अर्जुन कपूर और करीना कपूर की फिल्म की एंड का में भी अमिताभ बच्चन ने कैमियो किया था। अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन ने भी इस फिल्म में कैमियो किया था।

5/9

पैडमैन

अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में भी कैमियो किया था। फिल्म के फाइनल सीन में अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार के किरादर की स्पीच सुनकर उनकी तारीफ करते नजर आए थे।

6/9

हेलीकॉप्टर ईला

काजोल की फिल्म हेलीकॉप्टर ईला में अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन के रूप में ही कैमियो किया था।

7/9

द ग्रेट गैट्सबी

हॉलीवुड की फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में भी अमिताभ बच्चन कैमियो कर चुके हैं। अमिताभ ने यहूदी मनी लेंडर मेयर वोल्फशाइम का किरदार निभाया था।

8/9

बीवी नंबर 1

सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म बीवी नंबर 1 में भी अमिताभ बच्चन ने कैमियो किया था। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में बच्चों के स्कूल फंक्शन में होस्ट के रूप में कैमियो किया था।

9/9

इन फिल्मों में भी किया कैमियो

इसके अलावा, अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान की वीर जारा, छोटी सी बात (1976), गुड्डी (1971), पिया का घर (1972), गरम मसाला (1972), दोस्त और कुवांरा बाप जैसी फिल्मों में भी स्पेशल अपीरियंस या कैमियो किया है।

Amitabh Bachchan