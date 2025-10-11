अमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों में किया कैमियो, लिस्ट में एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम

अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन आज यानी 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपने करियिर में अमिताभ बच्चन ने तमाम फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने कैमियो रोल किए हैं।