इन 9 फिल्मों में हिट रही अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी, 5 सालों तक थिएटर से नहीं उतरी ये मूवी, रचा इतिहास

भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिट थी। पर्दे पर जब भी दोनों साथ आते थे बवाल मच जाता था। अमिताभ और धर्मेंद्र ने बॉक्स ऑफिस ऐसा कमाल दिखाया कि वो जिस फिल्म में काम करते ये माना जाता कि फिल्म हिट होनी ही है। आज हम अमिताभ और धर्मेंद्र की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया।
कलाकार: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अमजद खान IMDB रेटिंग: 8.1/10 निर्देशक: रमेश सिप्पी कहां देखें: प्राइम वीडियो साल 1975 में आई फिल्म शोले अमिताभ और धर्मेंद्र के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। शोले के जय और वीरू की ये जोड़ी इतनी कल्ट क्लासिक थी कि आज के समय जिगरी दोस्ती की मिसाल बन चुकी हैं। ये एक्शन फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।
कलाकार: अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण, डेविड अब्राहम चेउलकर, केष्टो मुखर्जी IMDB रेटिंग: 8.3/10 निर्देशक: हृषिकेश मुखर्जी कहां देखें: प्राइम वीडियो इसी साल यानी 1975 इस जोड़ी की एक और फिल्म 'चुपके चुपके' आई थी। ये कॉमेडी मूवी बंगाली फिल्म छड़मबेशी की रीमेक है। फिल्म के कुछ गाने, जैसे 'अब के सजन सावन में' और 'सा रे गा मा', चार्ट्स में टॉप पर रहे। संगीत एसडी बर्मन ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे।
कलाकार: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रेखा, अजीत, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार IMDB रेटिंग: 6.2/10 निर्देशक: विजय आनंद कहां देखें: यूट्यूब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म 1980 में आई 'राम बलराम' है। विजय आनंद द्वारा निर्देशित यह एक्शन थ्रिलर दो भाइयों की कहानी बयां करती है, जिनका पालन-पोषण उनके चाचा ने किया था, जिसने उनके माता-पिता की हत्या कर दी थी।
कलाकार: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रेखा, अजीत, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार IMDB रेटिंग: 6.2/10 निर्देशक: विजय आनंद कहां देखें: यूट्यूब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म 1980 में आई 'राम बलराम' है। विजय आनंद द्वारा निर्देशित यह एक्शन थ्रिलर दो भाइयों की कहानी बयां करती है, जिनका पालन-पोषण उनके चाचा ने किया था, जिसने उनके माता-पिता की हत्या कर दी थी।
कलाकार: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, उत्पल दत्त, समित भांजा, एके हंगल, असरानी, केष्टो मुखर्जी IMDB रेटिंग: 7.2/10 निर्देशक: हृषिकेश मुखर्जी कहां देखें: प्राइम वीडियो, सोनी लिव गुड्डी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की एक फिल्म है जिसमें दोनों सितारे थोड़े समय के लिए एक साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। यह फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई। बिग बी के अलावा मूवी में राजेश खन्ना, नवीन निश्चल, विनोद खन्ना, प्राण और ओम प्रकाश सहित कई मशहूर बॉलीवुड सितारों ने भी फिल्म में कैमियो रोल में नजर आए थे।
कलाकार: अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ओम प्रकाश, लक्ष्मी, विक्रम मकंदर, उर्मिला भट्ट, सुनील दत्त, मनोरमा, फरीदा जलाल, राज मेहरा IMDB रेटिंग: 5.3/10 निर्देशक: बीएस थापा कहां देखें: यूट्यूब यह अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने साल 1977 में चरणदास एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने कव्वाली गायकों के रूप में विशेष भूमिका निभाई है। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने जीवन और संघर्षों से जूझता है। आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत 'दिल की लगी ऐसी लगी' और मुकेश द्वारा गाया गया गीत 'ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन' आज भी यादगार हैं।
कलाकार: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, असित सेन, रहमान IMDB रेटिंग: 6.9/10 निर्देशक: दुलल गुहा कहां देखें: यूट्यूब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अभिनीत इस फिल्म में बिग बी ने आनंद के किरदार में कैमियो रोल में थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है।
इस रहस्यमयी हॉरर फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र और फ्रैंक जेम्स की भूमिकाएं निभाई है। इस फिल्म की कहानी एक महिला सैंड्रा (डिंपल कपाड़िया) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने बच्चों के साथ एक सुनसान हवेली में रहती है
दिल्लगी फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल छोटा था, लेकिन धर्मेंद्र के साथ उनकी ऑनस्क्रीन मौजूदगी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। धर्मेंद्र एक प्रोफेसर की भूमिका में नजर आए, जो अपनी सादगी और गंभीरता के साथ रोमांटिक अंदाज भी दिखाते हैं।