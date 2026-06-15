इन 9 फिल्मों में हिट रही अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी, 5 सालों तक थिएटर से नहीं उतरी ये मूवी, रचा इतिहास

चरणदास

कलाकार: अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ओम प्रकाश, लक्ष्मी, विक्रम मकंदर, उर्मिला भट्ट, सुनील दत्त, मनोरमा, फरीदा जलाल, राज मेहरा IMDB रेटिंग: 5.3/10 निर्देशक: बीएस थापा कहां देखें: यूट्यूब यह अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने साल 1977 में चरणदास एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने कव्वाली गायकों के रूप में विशेष भूमिका निभाई है। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने जीवन और संघर्षों से जूझता है। आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत 'दिल की लगी ऐसी लगी' और मुकेश द्वारा गाया गया गीत 'ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन' आज भी यादगार हैं।