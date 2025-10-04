ये हैं धर्मा प्रोडक्शन्स की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में अक्षय कुमार की 4 मूवीज

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने इंडस्ट्री में कई शानदार फिल्में प्रोड्यूस की हैं। आज हम आपको करण जौहर के प्रोडक्शन के तहत बनी 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
boxofficeindia.com के मुताबिक, लिस्ट में पहला नंबर अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का है। फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 26.11 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2012 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ है। फिल्म ने भारत में 21.72 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म सिंबा है। फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 20.76 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 20.40 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी है। फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 19.42 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में छठे नंबर पर आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म कलंक है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 18.45 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म गुड न्यूज है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 17.26 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ब्रदर्स है। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 13.04 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर रणबीर कपूर और अनुष्का की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 13.04 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स है। फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 12.11 करोड़ की कमाई की थी।