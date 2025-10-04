Amid Sunny Sanskari ki tulsi kumari know dharma production karan johar highest grossing films in india akshay kumar film ये हैं धर्मा प्रोडक्शन्स की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में अक्षय कुमार की 4 मूवीज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनये हैं धर्मा प्रोडक्शन्स की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में अक्षय कुमार की 4 मूवीज

ये हैं धर्मा प्रोडक्शन्स की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में अक्षय कुमार की 4 मूवीज

फिल्म इंडस्ट्री में धर्मा प्रोडक्शन ने कई शानदार फिल्में फैंस को दी हैं। हाल ही में धर्मा प्रोडक्शन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई है। इस बीच हम आपको करण जौहर के प्रोडक्शन की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। 

Harshita PandeySat, 4 Oct 2025 10:37 PM
1/11

धर्मा प्रोडक्शन्स की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने इंडस्ट्री में कई शानदार फिल्में प्रोड्यूस की हैं। आज हम आपको करण जौहर के प्रोडक्शन के तहत बनी 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।

2/11

सूर्यवंशी

boxofficeindia.com के मुताबिक, लिस्ट में पहला नंबर अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का है। फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 26.11 करोड़ की कमाई की थी।

3/11

अग्निपथ

लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2012 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ है। फिल्म ने भारत में 21.72 करोड़ की कमाई की थी।

4/11

सिंबा

लिस्ट में तीसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म सिंबा है। फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 20.76 करोड़ की कमाई की थी।

5/11

केसरी

लिस्ट में चौथे नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 20.40 करोड़ की कमाई की थी।

6/11

ये जवानी है दीवानी

लिस्ट में 5वें नंबर पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी है। फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 19.42 करोड़ की कमाई की थी।

7/11

कलंक

लिस्ट में छठे नंबर पर आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म कलंक है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 18.45 करोड़ की कमाई की थी।

8/11

गुड न्यूज

लिस्ट में 7वें नंबर पर अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म गुड न्यूज है। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 17.26 करोड़ की कमाई की थी।

9/11

ब्रदर्स

लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ब्रदर्स है। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 13.04 करोड़ की कमाई की थी।

10/11

ऐ दिल है मुश्किल

लिस्ट में 9वें नंबर पर रणबीर कपूर और अनुष्का की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 13.04 करोड़ की कमाई की थी।

11/11

2 स्टेट्स

लिस्ट में 10वें नंबर पर आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स है। फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 12.11 करोड़ की कमाई की थी।

karan johar