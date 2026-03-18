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Spider-Man All Films: स्पाइडर-मैन की आ चुकी हैं अबतक 10 फिल्में, जान लें इनको देखना का सही ऑर्डर

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हुआ है। स्पाइडर-मैन एक ऐसा सुपरहीरो कैरेक्टर है जिसकी भारत में भी काफी फैन फॉलोइंग है। अगर आप भी स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे देखने जानेवाले हैं तो इससे पहले जरूर देख लें स्पाइडर-मैन पर आईं ये 10 फिल्में। 

Harshita PandeyMar 18, 2026 09:16 pm IST
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स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज

स्पाइडर-मैन एक ऐसा अमेरिकी सुपरहीरो किरदार है जो भारत में भी काफी लोकप्रिय है। आज यानी 18 मार्च को स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हुआ है। स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे देखने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले स्पाइडर-मैन पर बनीं ये 10 फिल्में जरूर देखें। आइए जानते हैं स्पाइडर-मैन की अबतक रिलीज हुई फिल्में। हम आपको इन फिल्मों को देखना सही ऑर्डर बता रहे हैं।

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स्पाइडर-मैन

सबसे पहले स्पाइडर-मैन साल 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म को सैम रैमी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में टोबी मैगुएर स्पाइडर मैन के रोल में नजर आए हैं। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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स्पाइडर मैन 2

2002 के बाद साल 2004 में स्पाइडर मैन 2 रिलीज हुई थी। इसे भी सैम रैमी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म में टोबी मैगुएर ही स्पाइडर मैन की भूमिका में थे।

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स्पाइडर मैन 3

2004 के बाद साल 2007 में स्पाइडर मैन 3 रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। पार्ट 1 और 2 की तरह ही इसे भी सैम रैमी ने डायरेक्ट किया था और टॉबी स्पाइडर मैन की भूमिका में नजर आए थे।

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द अमेजिंग स्पाइडर-मैन

2007 के बाद 2012 में द अमेजिंग स्पाइडर-मैन रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मार्क वेब ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में एंड्रियू गारफील्ड ने स्पाइडर मैन की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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द अमेजिंग स्पाइडर मैन 2

2012 के बाद 2014 में द अमेजिंग स्पाइडर मैन 2 आई थी। मार्क वेब ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। वहीं, स्पाइडर मैन की भूमिका एंड्रियू गारफील्ड ने निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते है।

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स्पाइडर मैन होमकमिंग

2014 के बाद साल 2017 में स्पाइडर मैन होमकमिंग रिलीज हुई थी। फिल्म को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया था। टॉल हॉलैंड स्पाइडर मैन बने थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इसे आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं।

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स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स

2017 के बाद 2018 में स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। फिल्म को बॉब पर्सिचेटी, पीटर रैमसे, रॉडनी रोथमैन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं। ये एनिमेटेड फिल्म थी।

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स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम

2018 के बाद 2019 में स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया था। टॉम हॉलैंड स्पाइडर मैन की भूमिका में थे। फिल्म को आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं।

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स्पाइडर मैन नोवे होम

2019 के बाद 2021 में स्पाइडर मैन नोवे होम रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इसे भी जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं।

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स्पाइडर मैन: अक्रॉस द स्पाइडर वर्स

2021 के बाद 2023 में स्पाइडर मैन: अक्रॉस द स्पाइर वर्स रिलीज हुई थी। फिल्म को जोआकिम डॉस सैंटोस, केम्प पॉवर्स, जस्टिन के. थॉम्पसन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। फिल्म को नेटफ्लिक्स और जी5 पर देख सकते हैं।

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स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे

2023 के बाद स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन कर रहे हैं।

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