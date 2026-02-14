Must Watch Films: मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनीं ये 5 फिल्में हैं मस्ट वॉच, 8.4 है एक की IMDb रेटिंग

शूटआउट एट लोखंडवाला

2007 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला 1991 में मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुए गोलीबारी की घटना पर आधारित है। ये शूटआउट मुंबई पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच कुख्यात गैंगस्टर माया डोलास को पकड़ने के लिअ हुआ था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।