Must Watch Films: मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनीं ये 5 फिल्में हैं मस्ट वॉच, 8.4 है एक की IMDb रेटिंग

शाहिद की ओ रोमियो लेखक हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' के एक अध्याय से प्रेरित है। यह किताब मुंबई अंडरवर्ल्ड की महिलाओं की दुनिया को सामने लाती है। ओ रोमियो के बीच हम आपको बॉलीवुड की दूसरी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिनमें मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखाई गई है। 

Harshita PandeyFeb 14, 2026 09:38 am IST
1/7

शाहिद कपूर

ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। शाहिद की ये फिल्म 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' नाम की किताब के एक अध्याय से प्रेरित है। यह किताब मुंबई अंडरवर्ल्ड की महिलाओं की दुनिया को सामने लाती है। फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है।

2/7

गैंगस्टर्स फिल्में

ओ रोमियो की रिलीज के बीच हम आपको आपको बॉलीवुड की उन दूसरी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें मुंबई अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया के बारे में दिखाती हैं। साथ ही हम आपको इन फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं।

3/7

सत्या

1998 में आई सत्या एक कल्ट-क्लासिक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड के खूंखार जीवन को दर्शाती है। यह एक काल्पनिक फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

4/7

ब्लैक फ्राइडे

अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे भी इस लिस्ट का हिस्सा है। यह फिल्म 1993 के मुंबई बम धमाकों और उसके बाद की पुलिस जांच पर आधारित फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

5/7

डी कंपनी

साल 2002 में आई फिल्म डी कंपनी एक डॉक्यूड्रामा फिल्म है जो दाऊद इब्राहिम कास्कर की गैंग के उदय की कहानी बताती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.3 है।

6/7

शूटआउट एट लोखंडवाला

2007 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला 1991 में मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुए गोलीबारी की घटना पर आधारित है। ये शूटआउट मुंबई पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच कुख्यात गैंगस्टर माया डोलास को पकड़ने के लिअ हुआ था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

7/7

&nbsp;वन्स अपॉन ए टाईम इन मुंबई

2010 में आई वन्स अपॉन ए टाईम इन मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के जीवन पर आधारित फिल्म थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

