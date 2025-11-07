इमरान हाशमी की ये 13 फिल्में थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, लिस्ट में अमिताभ के साथ आई मूवी का भी नाम

इमरान हाशमी की हक आज यानी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इमरान हाशमी एक बेहद टैलेंटेड एक्टर हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्म की हैं। पर आज हम आपको इमरान हाशमी की उन 13 फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थीं।
साल 2021 में आई फिल्म मुंबई सागा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। इस फिल्म को संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम और सुनील शेट्टी जैसे सितारे नजर आए थे। boxofficeindia.com की मानें तो फिल्म ने भारत में 17.23 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में साल 2019 में आई फिल्म द बॉडी भी है। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। फिल्म को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने 3.37 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में साल 2019 में आई फिल्म वाय चीट इंडिया भी शामिल है। फिल्म को सौमिक सेन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने 8.78 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में इमरान हाशमी की साइंस फिक्शन फिल्म मिस्टर एक्स भी शामिल है। यह फिल्म साल 2015 में आई थी। फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने 19.34 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में इमरान हाशमी, संजय दत्त और कंगना रनौत की साल उंगली है। फिल्म ने भारत में 16.45 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में इमरान हाशमी और परेश रावल की फिल्म राजा नटवरलाल है। फिल्म ने भारत में 23.59 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में इमरान हाशमी की साल 2012 में आई फिल्म रश है। फिल्म ने भारत में 3.33 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
साल 2009 में आई फिल्म तुम मिले भी इस लिस्ट में शामिल है। फिल्म ने भारत में 9.07 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
साल 2007 में आई फिल्म आवारापन भी इस लिस्ट में है। फिल्म ने भारत में 7.75 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में साल 2006 में आई फिल्म दिल दिया है भी शामिल है। फिल्म ने भारत में 2.31 करोड़ की कमाई की थी।
साल 2006 में आई फिल्म द किलर लिस्ट में शामिल है। फिल्म ने भारत में 4.64 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में साल 2004 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा है। फिल्म ने भारत में 3.46 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में साल 2021 में आई इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन की फिल्म चेहरे है। फिल्म ने भारत में 5.04 करोड़ की कमाई की थी।