इमरान हाशमी की ये 13 फिल्में थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, लिस्ट में अमिताभ के साथ आई मूवी का भी नाम

मुंबई सागा

साल 2021 में आई फिल्म मुंबई सागा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। इस फिल्म को संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम और सुनील शेट्टी जैसे सितारे नजर आए थे। boxofficeindia.com की मानें तो फिल्म ने भारत में 17.23 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।