नीरज पांडे के डायरेक्ट कीं ये फिल्में, कमाई के मामले में पहले नंबर पर ये मूवी

नीरज पांडे की फिल्में

नीरज पांडे एक शानदार फिल्ममेकर हैं। इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर विवादों में फंसे हैं। सोशल मीडिया से इस फिल्म का टीजर हटा दिया गया है। वहीं, कुछ लोग फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग कर रहे हैं। इस बवाल के बीच हम आपको नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस हाल और आईएमडीबी रेटिंग बता रहे हैं।