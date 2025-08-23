Amid Bigg Boss 19 Buzz 11 Contestants Appeared More Than once in Salman Khan show two appeared thrice two winners बिग बॉस में एक से ज्यादा बार नजर आए ये 12 कंटेस्टेंट्स, लिस्ट में 2 विनर्स का नाम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबिग बॉस में एक से ज्यादा बार नजर आए ये 12 कंटेस्टेंट्स, लिस्ट में 2 विनर्स का नाम

बिग बॉस में एक से ज्यादा बार नजर आए ये 12 कंटेस्टेंट्स, लिस्ट में 2 विनर्स का नाम

बिग बॉस 19 शुरू होने वाला है। फैंस इस साल के कंटेस्टेंट्स का चेहरा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बिग बॉस के उन चेहरों के बारे में बता रहे हैं जो एक से ज्यादा बार सलमान खान के शो का हिस्सा रह चुके हैं।

Harshita PandeySat, 23 Aug 2025 03:19 PM
1/13

1 से ज्यादा बार नजर आए ये कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 19 का दमदार आगाज होने वाला है। इस साल कौन से चेहरे घर में नजर आएंगे इसे लेकर शो के फैंस काफी उत्साहित हैं। फैंस के इस उत्साह के बीच हम आपको उन कंटेस्टेंट्स की लिस्ट दे रहे हैं जो एक से ज्यादा बार रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं।

2/13

राखी सावंत

लिस्ट में पहला नाम बिग बॉस के पहले सीजन की कंटेस्टेंट राखी सावंत का है। पहले सीजन के बाद राखी सावंत सीजन 14 में नजर आई थीं। इसके अलावा राखी सावंत सीजन 15 में भी नजर आई थीं। इस सीजन में राखी के साथ उनके पति रितेश भी नजर आए थे।

3/13

राहुल महाजन

दूसरे नंबर पर राहुल महाजन का नाम है। राहुल महाजन सीजन 2 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। इसके अलावा राहुल महाजन बिग बॉस के सीजन 14 में भी नजर आए थे। इस सीजन में राहुल महाजन की रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला से अच्छी दोस्ती हो गई थी।

4/13

देवोलीना भट्टाचार्य

तीसरा नाम है टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य का। देवोलीना भट्टाचार्य पहली बार बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आई थीं। घर के अंदर लगी गंभीर चोट के चलते देवोलीना को गेम को बीच में छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद देवोलीना सीजन 14 में एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर आई थीं। बाद में सीजन 15 में देवोलीना वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची थीं।

5/13

विकास गुप्ता

बिग बॉस 11 में पहली बार नजर आए विकास गुप्ता, बिग बॉस 13 में देवोलीना की प्रॉक्सी बनकर पहुंचे थे। इसके बाद विकास गुप्ता बिग बॉस के सीजन 14 में चैलेंजर बनकर पहुंचे थे।

6/13

कश्मीरा शाह

एक्ट्रेस कश्मीरा शाह सबसे पहले सीजन 1 में नजर आई थीं। इसके बाद, कश्मीरा शाह सीजन 14 में चैलेंजर बनकर पहुंची थीं।

7/13

रश्मि देसाई

रश्मि देसाई पहली बार बिग बॉस 13 में नजर आई थीं। उस सीजन में रश्मि की पर्सनल लाइफ चर्चा का विषय बन गई थी। इसके बाद, रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 15 में नजर आई थीं।

8/13

शमिता शेट्टी

मोहब्बतें एक्ट्रेस शमिता शेट्टी सबसे पहले बिग बॉस सीजन 3 में नजर आई थीं। इसके बाद, एक्ट्रेस बिग बॉस सीजन 15 का हिस्सा थीं।

9/13

अर्शी खान

अर्शी खान सबसे पहले बिग बॉस सीजन 11 में नजर आई थीं। इसके बाद अर्शी बिग बॉस सीजन 14 में चैलेंजर बनकर पहुंची थीं।

10/13

मनु पंजाबी

लिस्ट में बिग बॉस सीजन 10 में नजर आए मनु पंजाबी, सीजन 14 में एक चैलेंजर के रूप में बिग बॉस के घर में पहुंचे थे।

11/13

हिना खान

टीवी की संस्कारी बहू हिना खान बिग बॉस में दो बार नजर आ चुकी हैं। हिना खान सबसे पहले बिग बॉस सीजन 11 में नजर आई थीं। इसके बाद हिना खान बिग बॉस 14 में सीनियर बनकर पहुंची थीं।

12/13

गौहर खान

बिग बॉस सीजन 7 की विनर गौहर खान भी दो बार बिग बॉस के घर में नजर आ चुकी हैं। बिग बॉस सीजन 7 के बाद गौहर खान बिग बॉस सीजन 14 में सीनियर बनकर पहुंची थीं।

13/13

सिद्धार्थ शुक्ला

बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला भी दो बार बिग बॉस के घर में रह चुके हैं। सीजन 13 के बाद सिद्धार्थ बिग बॉस 14 में सीनियर बनकर पहुंचे थे।

bigg boss