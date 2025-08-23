बिग बॉस में एक से ज्यादा बार नजर आए ये 12 कंटेस्टेंट्स, लिस्ट में 2 विनर्स का नाम

देवोलीना भट्टाचार्य

तीसरा नाम है टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य का। देवोलीना भट्टाचार्य पहली बार बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आई थीं। घर के अंदर लगी गंभीर चोट के चलते देवोलीना को गेम को बीच में छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद देवोलीना सीजन 14 में एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर आई थीं। बाद में सीजन 15 में देवोलीना वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची थीं।