Amid Big Controversy The Kerala Story earning 300 crores Budget 20 crores director started feeling scared After Release 20 करोड़ के बजट में बनी इस विवादित फिल्म ने कमा डाले थे 300 करोड़, बवाल के बाद भी ब्लॉकबस्टर
20 करोड़ के बजट में बनी इस विवादित फिल्म ने कमा डाले थे 300 करोड़, बवाल के बाद भी ब्लॉकबस्टर

Priti KushwahaMon, 6 Oct 2025 12:21 PM
20 करोड़ के बजट में बनी इस विवादित फिल्म ने कमा डाले थे 300 करोड़

बॉलीवुड में कई बार ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में बनती हैं, जिन्हें लेकर काफी विवाद होता है। एक ऐसी ही फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी, जिसके रिलीज के बाद डायरेक्टर को भी डर लगने लगा था।

'द केरल स्टोरी'

हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' की।'लव जिहाद' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी।

'द केरल स्टोरी' कास्ट

इस फिल्म में अदा शर्मा, सिद्धि इडनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी अहम किरदार में थीं। मूवी को सब्जेक्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था।

पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार

ये बात शायद ही आप जानते हों कि 'द केरल स्टोरी' जैसी विवादों में घिरी फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी विपुल अमृतलाल शाह ने पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था? जब 'द केरल स्टोरी' रिलीज़ हुई थी, तब इसे लेकर देशभर में मिले जुले रिएक्शन आए।

राजनीतिक तौर पर भी हुआ विरोध

'द केरल स्टोरी' को लेकर एक तरफ जहां कई लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया तो कई ने इसकी सराहना की। यही नहीं राजनीतिक तौर पर भी इस मूवी का विरोध किया गया।

बॉक्स ऑफिस और बजट

'द केरल स्टोरी' ने इतने विवादों के बाद भी कामई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं। 20 करोड़ के बजट में बनी 'द केरल स्टोरी' ने दुनियाभर में करीब ₹303.97 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ ये मूवी साल 2023 की नौंवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी।

