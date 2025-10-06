20 करोड़ के बजट में बनी इस विवादित फिल्म ने कमा डाले थे 300 करोड़, बवाल के बाद भी ब्लॉकबस्टर

बॉलीवुड में कई बार ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में बनती हैं, जिन्हें लेकर काफी विवाद होता है। एक ऐसी ही फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी, जिसके रिलीज के बाद डायरेक्टर को भी डर लगने लगा था।
हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' की।'लव जिहाद' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी।
इस फिल्म में अदा शर्मा, सिद्धि इडनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी अहम किरदार में थीं। मूवी को सब्जेक्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था।
ये बात शायद ही आप जानते हों कि 'द केरल स्टोरी' जैसी विवादों में घिरी फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी विपुल अमृतलाल शाह ने पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था? जब 'द केरल स्टोरी' रिलीज़ हुई थी, तब इसे लेकर देशभर में मिले जुले रिएक्शन आए।
'द केरल स्टोरी' को लेकर एक तरफ जहां कई लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया तो कई ने इसकी सराहना की। यही नहीं राजनीतिक तौर पर भी इस मूवी का विरोध किया गया।
'द केरल स्टोरी' ने इतने विवादों के बाद भी कामई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं। 20 करोड़ के बजट में बनी 'द केरल स्टोरी' ने दुनियाभर में करीब ₹303.97 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ ये मूवी साल 2023 की नौंवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी।