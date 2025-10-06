20 करोड़ के बजट में बनी इस विवादित फिल्म ने कमा डाले थे 300 करोड़, बवाल के बाद भी ब्लॉकबस्टर

बॉक्स ऑफिस और बजट

'द केरल स्टोरी' ने इतने विवादों के बाद भी कामई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं। 20 करोड़ के बजट में बनी 'द केरल स्टोरी' ने दुनियाभर में करीब ₹303.97 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ ये मूवी साल 2023 की नौंवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी।