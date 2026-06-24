अमरीश पुरी संग काम करते वक्त कांप गई थीं अमीषा पटेल, बोलीं- उन्होंने मेरे लिए…

कांप गई थीं अमीषा

फिल्म शूट करते वक्त वह कितना नर्वस थीं इस पर अमीषा ने कहा था, 'वो सीन मेरा पहला सीन था गदर का और वो भी अमरीश जी के साथ। मैं कांप रही थ। लेकिन उनके साथ काम करके काफी मजा आया। उन्होंने मेरे लिए काफी चीजें आसान कर दी थी। उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह इतने पॉपुलर और दिग्गज एक्टर हैं और मैं कोई पागल न्यूकमर सी। उस वक्त तक कोई कहो ना प्यार है के बारे में नहीं जानता था क्योंकि तब फिल्म प्रोडक्शन स्टेज पर थी।'