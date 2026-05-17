प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म कालिदास 2 के आखिरी के 20 मिनट कमाल कर देंगे, आज ही देख डालिए

वकील की एंट्री

फिल्म में आगे एक वकील की एंट्री होती है। जब कानून की रक्षा करने वाले लोगों से भी इतनी बड़ी गलती हो तो हैरानी होती ही है। फिल्म की कहानी में आगे जितने भी लोगों पर मर्डर का शक दिखाया जाता है वो सब ऑडियंस की नजर में कातिल बन जाते हैं। लेकिन असल में वो मर्डरर नहीं हैं।