प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म कालिदास 2 के आखिरी के 20 मिनट कमाल कर देंगे, आज ही देख डालिए

साल 2019 में कालिदास नाम की एक क्राइम ड्रामा तमिल फिल्म रिलीज हुई थी। अब करीब 7 साल बाद फिल्म का दूसरा पार्ट कालिदास 2 रिलीज हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि दूसरा पार्ट देखने के लिए पहला पार्ट देखना जरूरी नहीं। दोनों की कहानी एकदम अलग है।
कालिदास 2 की कहानी एक न्यू ईयर पार्टी से शुरू होती। इस पार्टी से एक 4 साल की बच्ची अपने नकली डॉग के साथ गायब हो जाती है। हैरानी वाली बात ये है कि इस अपार्टमेंट से न तो तो कोई अंदर आया और न कोई बाहर गया।
कहानी में आगे बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्ची को मारा किसने? जूनियर और सीनियर इंस्पेक्टर में इस केस को सुलझाने का कम्पटीशन चल रहा होता है।
कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो कई और मर्डर होते हैं। जैसे एक डॉक्टर को छत से गिराकर मार दिया जाता है। एक लड़की की डूबने से मौत हो जाती है।
इंस्पेक्टर कालिदास की चिंता बढ़ जाती है कि आखिर कौन ये मर्डर कर रहा है। फिल्म में किरदारों को ओवर स्मार्ट और ओवर इंटेलीजेंट नहीं दिखाया गया है। मलतब किरदार वैसे ही हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाओ।
फिल्म में आगे एक वकील की एंट्री होती है। जब कानून की रक्षा करने वाले लोगों से भी इतनी बड़ी गलती हो तो हैरानी होती ही है। फिल्म की कहानी में आगे जितने भी लोगों पर मर्डर का शक दिखाया जाता है वो सब ऑडियंस की नजर में कातिल बन जाते हैं। लेकिन असल में वो मर्डरर नहीं हैं।
फिल्म की शुरुआत में मर्डर करने वाले को दिखाया जाता है। उसके बाद भी ये फिल्म दो घंटे तक चलती है। इन दो घंटों में जो दिखाया जाता है उसे देखकर आपको हैरानी होगी।
फिल्म में आगे एक्टर किशोर कुमार जी की एंट्री होती है। उनके कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखने को बाद ये जरूर समझ आएगा कि जो हमारे सामने हो रहा होता है वो सच है या उसके लग नजरिए हैं।
कहानी का पहला हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ेगी कई सीक्रेट्स भी खुलेंगे। फिल्म में प्रकाश राज का कैमियो है जो विलेन को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर जो सच सामने आता है वो हैरान करने वाला है।
फिल्म का असली कमाल आखिरी के 20 मिनट में होता है। मतलब 2 घंटे की फिल्म के शुरुआत के 1.40 मिनट आपको बस उलझाने और किरदारों की पहचान के लिए ही था। असली मसाला आखिरी के 20 मिनट में मिलेगा।