Weekend Watch: वीकेंड पर बिंज वॉच करें तीन सीजन वाली ये सीरीज, 9.1 है IMDb रेटिंग

2021 में आया था पहला सीजन

इस सीरीज का पहला सीजन साल 2021 में आया था। दूसरा सीजन साल 2023 में आया था और तीसरा सीजन इसी साल रिलीज हुआ है। इस सीरीज के पहले दो सीजन अपूर्व सिंह कार्की ने डायरेक्ट किए थे। वहीं, सीरीज का तीसरा सीजन दीपेश सुमित्रा जगदीश ने डायरेक्ट किया है।