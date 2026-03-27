Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Weekend Watch: वीकेंड पर बिंज वॉच करें तीन सीजन वाली ये सीरीज, 9.1 है IMDb रेटिंग

OTT Binge Watch: अगर आप वीकेंड पर कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज एस्पिरेंट्स के तीन सीजन निपटा सकते हैं। इस वेब सीरीज का नाम आईएमडीबी टॉप 250 की लिस्ट में शामिल है।

Harshita PandeyMar 27, 2026 07:44 pm IST
1/10

इस वीकेंड देखें एस्पिरेंट्स

अमेजन प्राइम वीडियो पर बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट मौजूद है। अगर आप प्राइम वीडियो पर कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं तो आप एस्पिरेंट्स देख सकते हैं।

2/10

आ चुके हैं तीन सीजन

इस सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। तीन सीजन मिलाकर सीरीज में कुल 15 एपिसोड्स हैं। आप इस पूरी सीरीज को आसानी से बिंज वॉच कर सकते हैं।

3/10

इसी साल रिलीज हुआ है तीसरा सीजन

सीरीज का तीसरा सीजन इसी साल रिलीज हुआ है और प्राइम वीडियो टॉप 10 ट्रेंडिंग की लिस्ट में नंबर 2 पर अपनी जगह बनाए हुए है।

4/10

क्या है सीरीज का प्लॉट

इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो सीरीज UPSC एस्पिरेंट्स के सपनों, उनके करियर, दोस्ती और रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। ये सीरीज एक फीलगुड सीरीज है।

5/10

9.1 है आईएमडीबी रेटिंग

आईएमडीबी के टॉप 250 शोज की लिस्ट में इस सीरीज का नाम 130 नंबर पर आता है। वहीं, सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।

6/10

कास्ट

सीरीज की कास्ट की बात करें तो इस सीरीज में नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, सनी हिंदुजा, अभिलाष थपलियाल और नमिता दुबे जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आए हैं।

7/10

उलझे रिश्तों पर बात करती सीरीज

सीरीज मुख्य रूप से नवीन कस्तूरिया (अभिलाष), शिवांकित सिंह परिहार (गुरी), सनी हिंदुजा (संदीप भैया), अभिलाष थपलियाल (एसके) और नमिता दुबे (धैर्या) की दोस्ती और उलझे हुए रिश्तों के बारे में बात करती है।

8/10

फ्लैशबैक और वर्तमान का परफेक्स मिक्स

इस सीरीज को खास अंदाज में दिखाया गया है। तीनों ही सीजन में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि सीरीज फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे को साथ लेकर चलती है।

9/10

2021 में आया था पहला सीजन

इस सीरीज का पहला सीजन साल 2021 में आया था। दूसरा सीजन साल 2023 में आया था और तीसरा सीजन इसी साल रिलीज हुआ है। इस सीरीज के पहले दो सीजन अपूर्व सिंह कार्की ने डायरेक्ट किए थे। वहीं, सीरीज का तीसरा सीजन दीपेश सुमित्रा जगदीश ने डायरेक्ट किया है।

10/10

कार्की रह चुके हैं एस्पिरेंट

इस सीरीज से जुड़ी एक दिलचस्प चीज हम आपको बता रहे हैं। UPSC एस्पिरेंट्स पर बनी इस सीरीज के पहले दो सीजन के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की खुद एक वक्त पर PSC एस्पिरेंट रह चुके हैं।

IMDb
Hindi NewsफोटोमनोरंजनWeekend Watch: वीकेंड पर बिंज वॉच करें तीन सीजन वाली ये सीरीज, 9.1 है IMDb रेटिंग