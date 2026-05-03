जानिए क्या है प्राइम वीडियो की साउथ फिल्म सीता पयानम की असली कहानी, IMDb पर मिली है इतनी रेटिंग

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी सीता नाम की एक शेफ की है। सीता ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। इसलिए वो अपने पिता के साथ रहती है। पिता और बेटी में बहुत गहरा रिश्ता है। फिल्म में पिता का किरदार एक्टर सत्यराज ने निभाया है।