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जानिए क्या है प्राइम वीडियो की साउथ फिल्म सीता पयानम की असली कहानी, IMDb पर मिली है इतनी रेटिंग

प्राइम वीडियो पर साउथ फिल्मों का धमाका हुआ है। हाल में एक और तेलुगू फिल्म सीता पयानम आई और छाई हुई है। एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी जो परिवार के साथ आराम से देखी जा सकती है। जानिए इस प्यारी फिल्म की कहानी क्या है और इसे IMDb पर कितनी रेटिंग मिली है। 

Usha ShrivasMay 03, 2026 06:58 pm IST
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सीता पयानम

प्राइम वीडियो पर तेलुगू फिल्म सीता पयानम नाम की ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म की कहानी पिता और बेटी के रिश्ते पर बेस्ड है। लेकिन कहानी में रोमांटिक मोड़ तब आता है जब सीता और अभी की मुलाकात होती है।

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फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी सीता नाम की एक शेफ की है। सीता ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। इसलिए वो अपने पिता के साथ रहती है। पिता और बेटी में बहुत गहरा रिश्ता है। फिल्म में पिता का किरदार एक्टर सत्यराज ने निभाया है।

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सीता की शादी

सीता दिमाग से तेज और समझदार है। लेकिन वो शादी का नाम सुनते ही भड़क उठती है। वो अपना घर नहीं बसाना चाहती क्योंकि उसे अपने पिता की भी चिंता है। इसलिए सीता की जिंदगी में कोई शख्स नहीं है जिसे वो प्यार करती हो।

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भयानक एक्सीडेंट

इसी दौरान सीता को एक इन हैदराबाद जाना होता है। वो अकेली ही सफ़र कर रही होती है। तभी उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कुछ अनजाने लोगों की वजह से सीता की जान बच जाती है।

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जिंदगी की असली कीमत

सीता को उस दिन जिंदगी की असली कीमत समझ आती है। वो तय करती है कि जिन लोगों की वजह से उसकी जान बची है वो उनका शुक्रियादा करने दोबारा से सफर पर निकलेगी।

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अभिराम से मुलाकात

सीता सफर कर रही होती है तभी अभिराम नाम का एक शख्स उससे लिफ्ट मांगता है। अभिराम जिसे अभी के नाम से बुलाया गया है। सीता अपनी शर्तों के आधार पर अभी को लिफ्ट दे देती है।

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लव स्टोरी

अभी और सीता एक साथ सफर कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच बातें होती हैं। एक दूसरे को समझा जाता है। साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है।

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अभी का सीक्रेट

लेकिन अभी ने सीता से कुछ झूठ बोला है। ऐसा सीक्रेट जिसे जानने के बाद सीता का दिल टूट जाता है। अब वो सीक्रेट क्या है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। सीता पयानम को IMDB पर 5।1 की रेटिंग मिली हुई है।

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