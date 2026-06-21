प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही फिल्म मारीचिका की कहानी आपके होश उड़ा देगी, IMDB पर 7.5 की रेटिंग

मारीचिका नाम की फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है। फिल्म की खासियत ये है कि फिल्म के क्लाइमेक्स को हर पहलू से ऑडियंस को दिखाया जाता है। एक प्यार में पागल लड़की और और एक मर्डर। फिल्म का अंत उतना ही हैरान करने वाला है।
कहानी की शुरुआत एक वेंकट लक्ष्मी नाम की लड़की के किरदार से होती है। वो भागते हुए अपने प्यार संजू के पास पहुंचती है। लेकिन देखती है कि संजू मर चुका है। उसे वहां मारीचिका भागती हुई नजर आती है। वेंकट लक्ष्मी पुलिस के पास जाती है और बताती है कि संजू को मारीचिका ने मारा है।
इसके बाद फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। पहले की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वेंकट लक्ष्मी कैसे गरीबी से निकल कर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसे कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले संजू से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच बत्चीय्त भी बढ़ जाती है। इसी बीच मारीचिका नाम की लड़की विदेश से एंट्री लेती है। वेंकट लक्ष्मी और मारीचिका के बीच बातचीत होती है और दोनों दोस्त बन जाती है। इसी दौरान संजू और मारीचिका की मुलाकात होती है। संजू और मारीचिका के बीच बॉन्ड बन जाता है।
संजू बार-बार मारीचिका को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कभी वो घर केक लेकर जाता है तो कभी उसके पैसे बचाने में मदद करता है। मारीचिका ये सारी बातें अपनी दोस्त वेंकट लक्ष्मी को बताती है। ये सब सुनकर वेंकट लक्ष्मी को उससे जलन लगती है।
आगे वेंकट लक्ष्मी, संजू को प्रपोज करने के बारे में सोचती है। लेकिन संजू तब तक मारीचिका को प्रपोज कर चुका होता है। दोनों को साथ देख वेंकट लक्ष्मी चिढ़ जाती है। दोनों शादी जाती है। अगले दिन जब वेंकट लक्ष्मी दोनों से मिलने उनके घर जाती है तब उसे पता चलता है वो घर मारीचिका का था ही नहीं वो रेंट वाले घर में रहती थी। उसने सबसे झूठ बोला था। वेंकट लक्ष्मी ये सारा सच संजू को बता देती है।
मारीचिका, संजू पर हमला करवाती है, और वो मर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस थाणे में संजू सामने आ जाता है। संजू बताया है कि वेंकट लक्ष्मी ने उसे प्रपोज किया था लेकिन उसे रिजेक्शन मिला। इसके बाद उसे दिमागी दिक्कत हो गई। वो खुद कल्पना करके किरदार बना रही है। मारीचिका भी उसका बनाया हुआ किरदार है। इसके बाद संजू उसे अपना लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है।
कहानी में मारीचिका कोई काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि असली होता है। दरअसल, संजू ही कहानी का विलेन होता है। उसने मारीचिका से पैसों के लिए शादी की और बाद में उसे मार दिया। ये बात वेंकट लक्ष्मी को पता चल जाती है। वो संजू से पहले से ही प्यार करती है तो वो शर्त रखती है कि संजू को उससे शादी करनी होगी।
दोनों खुश होते हैं तभी मारीचिका जिंदा सामने आती है। असल में उसे कुछ लोगों ने बचा लिया था और अब वो अपना बदला लेने वापस आई थी। वो संजू को मार देती है। जब ये बात वेंकट लक्ष्मी पुलिस को बताती है तब पुलिस को लगता है कि इसके दिमागी की हालत ठीक नहीं है। अंत में मारीचिका अपना बदला पूरा करती है और वापस अपने देश लौट जाती है। वेंकट लक्ष्मी को उसके दिमाग के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है।