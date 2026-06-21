प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही फिल्म मारीचिका की कहानी आपके होश उड़ा देगी, IMDB पर 7.5 की रेटिंग

फ्लैशबैक

इसके बाद फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। पहले की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वेंकट लक्ष्मी कैसे गरीबी से निकल कर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसे कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले संजू से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच बत्चीय्त भी बढ़ जाती है। इसी बीच मारीचिका नाम की लड़की विदेश से एंट्री लेती है। वेंकट लक्ष्मी और मारीचिका के बीच बातचीत होती है और दोनों दोस्त बन जाती है। इसी दौरान संजू और मारीचिका की मुलाकात होती है। संजू और मारीचिका के बीच बॉन्ड बन जाता है।