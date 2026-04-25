प्राइम वीडियो की फिल्म सुयोधन की कहानी हैरान कर देगी, एक्टर को सुनाई देती है मरी हुई मां की आवाज

कहानी का अंत

कहानी में आगे पता चलता है कि जिस मालती को उसका पति मारना चाहता था वो वरुण की असली मां थी। प्रकाश उसका पिता था जो मालती और अपने बेटे को मरा समझ राधा से दूसरी शादी कर लेता है। और अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेता है जो असल में उसी का बेटा निकलता है। और जिस महिला की आवाज सुनाई देती है वो मालती थी वरुण की असली मां। और वरुण का असली नाम सुयोधन होता है। IMDb पर इस फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली है।