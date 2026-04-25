प्राइम वीडियो की फिल्म सुयोधन की कहानी हैरान कर देगी, एक्टर को सुनाई देती है मरी हुई मां की आवाज

फिल्म की कहानी वरुण नाम के लड़के की है जिसे बचपन से ही एक महिला की आवाज सुनाई देती है। जब वो बड़ा होता है तो फिल्मों में साउंड देने वाला आर्टिस्ट बन जाता है। लेकिन उसपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो उसे कान में सुयोधन सुनाई देता है। और उसे हानि पहुंचाने वाला शख्स उसे दुर्योधन बना दिखता है।
डॉक्टर वरुण को ऐसे नाटक से दूर रहने को कहते हैं जिसमें उसे दुर्योधन की भूमिका निभानी हो। जब वरुण बड़ा होता है तो फिल्मों में साउंड देना, स्पेशल इफेक्ट्स वाली आवाजे देने का काम करता है।
इसी दौरान उसकी मुलाकात एक समिता नाम की लड़की से होती है जो एक असली घटना पर फिल्म बनाना चाहती है। दोनों की कई मुलाकाते प्यार में बदल जाती हैं। वरुण को पता चलता है कि समिता जिस कहानी पर फिल्म बना रही है वो उसकी दोस्त रूपा की मां की लिखी हुई असली कहानी है जिसमें मालती नाम की महिला का ज़िक्र है।
मालती नाम की महिला का पति उसे और इसके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहता है। मालती कैसे भी अपने बच्चे को बचा लेती है और खुद खत्म हो जाती है। उसका पति दूसरी शादी कर लेता है।
कहानी में आगे पता चलता है कि उसके पिता पर किसी ने हमला कर दिया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तभी पता चलता है वरुण के पिता एक जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है जिसमें उनका खूब जल्दी नहीं जमता। वरुण में भी ये लक्षण होंगे। इसलिए उसका भी टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होता है। क्योंकि वरुण को तो प्रकाश और राधा ने गोद लिया था।
कहानी में आगे वरुण, मालती के बारे में सच जानने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस पर हमला होता है। उसे अपने पिता में दुर्योधन दिखता है। लेकिन वो यकीन नहीं करता। फिर अचानक पर हमला होता है और गलती से उसके पिता की मौत हो जाती है। यहां पुलिस उसे पिता के मौत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है।
एक पुलिस अधिकारी वरुण को जनता है। वो वरुण के मन में अपनी मां के लिए ही शक पैदा करता है। और बताता है कि उसके पिता को केशव नाम के उनके ही साथी ने मारा और पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वरुण को शक होता है। वो पुलिस अधिकारी को बुलाकर पूछताछ करता है। उसे सच पता चल जाता है जो हैरान करने वाला होता है।
वरुण को पता चलता है कि असल में उस पर हमला करने वाला शख्स वो पुलिस वाला ही होता है। हैरानी वाली बात ये होती है कि वरुण को जान से मरवाने का काम उसके पिता ही चाहते थे। लेकिन उस दिन गलती से वो ही फंस गए और उनकी मौत हो गई।
कहानी में आगे पता चलता है कि जिस मालती को उसका पति मारना चाहता था वो वरुण की असली मां थी। प्रकाश उसका पिता था जो मालती और अपने बेटे को मरा समझ राधा से दूसरी शादी कर लेता है। और अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेता है जो असल में उसी का बेटा निकलता है। और जिस महिला की आवाज सुनाई देती है वो मालती थी वरुण की असली मां। और वरुण का असली नाम सुयोधन होता है। IMDb पर इस फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली है।