Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

प्राइम वीडियो की फिल्म सुयोधन की कहानी हैरान कर देगी, एक्टर को सुनाई देती है मरी हुई मां की आवाज

प्राइम वीडियो पर सुयोधन नाम की तेलुगू फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म की कहानी एक फोली आर्टिस्ट पर बेस्ड है जिसे अजीब आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये फिल्म हॉरर है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो कई परतों से पर्दा अपने आप हटने लगेगा। 

Usha ShrivasApr 25, 2026 03:55 pm IST
1/9

सुयोधना

फिल्म की कहानी वरुण नाम के लड़के की है जिसे बचपन से ही एक महिला की आवाज सुनाई देती है। जब वो बड़ा होता है तो फिल्मों में साउंड देने वाला आर्टिस्ट बन जाता है। लेकिन उसपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो उसे कान में सुयोधन सुनाई देता है। और उसे हानि पहुंचाने वाला शख्स उसे दुर्योधन बना दिखता है।

2/9

फोले आर्टिस्ट

डॉक्टर वरुण को ऐसे नाटक से दूर रहने को कहते हैं जिसमें उसे दुर्योधन की भूमिका निभानी हो। जब वरुण बड़ा होता है तो फिल्मों में साउंड देना, स्पेशल इफेक्ट्स वाली आवाजे देने का काम करता है।

3/9

समिता से मुलाकात

इसी दौरान उसकी मुलाकात एक समिता नाम की लड़की से होती है जो एक असली घटना पर फिल्म बनाना चाहती है। दोनों की कई मुलाकाते प्यार में बदल जाती हैं। वरुण को पता चलता है कि समिता जिस कहानी पर फिल्म बना रही है वो उसकी दोस्त रूपा की मां की लिखी हुई असली कहानी है जिसमें मालती नाम की महिला का ज़िक्र है।

4/9

पति करना चाहता है हत्या

मालती नाम की महिला का पति उसे और इसके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहता है। मालती कैसे भी अपने बच्चे को बचा लेती है और खुद खत्म हो जाती है। उसका पति दूसरी शादी कर लेता है।

5/9

पिता निकला दुर्योधन

कहानी में आगे पता चलता है कि उसके पिता पर किसी ने हमला कर दिया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तभी पता चलता है वरुण के पिता एक जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है जिसमें उनका खूब जल्दी नहीं जमता। वरुण में भी ये लक्षण होंगे। इसलिए उसका भी टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होता है। क्योंकि वरुण को तो प्रकाश और राधा ने गोद लिया था।

6/9

मालती का सच

कहानी में आगे वरुण, मालती के बारे में सच जानने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस पर हमला होता है। उसे अपने पिता में दुर्योधन दिखता है। लेकिन वो यकीन नहीं करता। फिर अचानक पर हमला होता है और गलती से उसके पिता की मौत हो जाती है। यहां पुलिस उसे पिता के मौत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है।

7/9

पुलिस अधिकारी

एक पुलिस अधिकारी वरुण को जनता है। वो वरुण के मन में अपनी मां के लिए ही शक पैदा करता है। और बताता है कि उसके पिता को केशव नाम के उनके ही साथी ने मारा और पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वरुण को शक होता है। वो पुलिस अधिकारी को बुलाकर पूछताछ करता है। उसे सच पता चल जाता है जो हैरान करने वाला होता है।

8/9

असलियत

वरुण को पता चलता है कि असल में उस पर हमला करने वाला शख्स वो पुलिस वाला ही होता है। हैरानी वाली बात ये होती है कि वरुण को जान से मरवाने का काम उसके पिता ही चाहते थे। लेकिन उस दिन गलती से वो ही फंस गए और उनकी मौत हो गई।

9/9

कहानी का अंत

कहानी में आगे पता चलता है कि जिस मालती को उसका पति मारना चाहता था वो वरुण की असली मां थी। प्रकाश उसका पिता था जो मालती और अपने बेटे को मरा समझ राधा से दूसरी शादी कर लेता है। और अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेता है जो असल में उसी का बेटा निकलता है। और जिस महिला की आवाज सुनाई देती है वो मालती थी वरुण की असली मां। और वरुण का असली नाम सुयोधन होता है। IMDb पर इस फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली है।

south movies
Hindi Newsफोटोमनोरंजनप्राइम वीडियो की फिल्म सुयोधन की कहानी हैरान कर देगी, एक्टर को सुनाई देती है मरी हुई मां की आवाज