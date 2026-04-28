प्राइम वीडियो की साउथ फिल्म मेंशन हाउस मल्लेश की कहानी कर देगी खुश, IMDB पर मिली है 8 से ज्यादा रेटिंग

हाल में प्राइम वीडियो पर एक शानदार कॉमेडी ड्रामा फिल्म मेंशन हाउस मल्लेश रिलीज हुई है। पहले तेलुगू सिनेमा पर इस फिल्म कमाल किया और अब OTT ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है।
फिल्म मेंशन हाउस मल्लेश की कहानी एक्टर श्रीनाथ मंगती लीड मल्लेश के किरदार में नजर आए हैं जो एक शराबी है।मल्लेश की जिंदगी अजीबोगरीब घटनाओं से भरी होती है।
मल्लेश की जिंदगी में आने वाले ये छोटे ट्विस्ट ही कहानी को और ज्यादा मजेदार बनाते हैं। पहला हाफ कॉमेडी से भरा हुआ है। लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आता है।
मल्लेश की ज्योति नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी की पहली रात यानी सुहागरात को कुछ ऐसा होता है कि उसकी निजी जिंदगी पब्लिक बन जाती है।
मल्लेश को लगता है कि सोसाइटी में उसकी छवि खराब हो रही है। उसे गलत समझा रहा है। इसलिए वो अपने साले के साथ एक डील कर लेता है और अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग जाता है। उसका साला केशव मल्लेश की जमीन पर कब्ज़ा कर लेता है।
कहानी में मल्लेश का अलग स्ट्रगल दिखाया जाता है। उसे अपनी छवि भी सुधारनी है, केशव से जमीन लेनी है और अपनी शादी भी बचानी है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न दिखाए गए हैं जो ऑडियंस को सीट से बांधे रखते हैं।
मेंशन हाउस मल्लेश का डायरेक्शन बाला सतीश ने किया है। एक्टर्स ने शानदार काम किया है। कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है। इसलिए इस फिल्म को IMDB पर 8।2 की रेटिंग मिली है।