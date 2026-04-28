प्राइम वीडियो की साउथ फिल्म मेंशन हाउस मल्लेश की कहानी कर देगी खुश, IMDB पर मिली है 8 से ज्यादा रेटिंग

छवि सुधारने की कोशिश

मल्लेश को लगता है कि सोसाइटी में उसकी छवि खराब हो रही है। उसे गलत समझा रहा है। इसलिए वो अपने साले के साथ एक डील कर लेता है और अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग जाता है। उसका साला केशव मल्लेश की जमीन पर कब्ज़ा कर लेता है।