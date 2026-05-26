प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही फिल्म डकैत की कहानी जानते हो आप? IMDB पर इसलिए मिली है 7.9 की रेटिंग

सरस्वती से बदला

हरी जेल से बाहर निकलने का प्लान करता है और बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वो सरस्वती की तलाश करता है। और जब वो उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो अब एक डॉक्टर बन चुकी है। उसकी बेटी है और एक पति जो हॉस्पिटल में हैं और उसे अपने पति के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसों की जरूरत है।