प्राइम वीडियो की 8.1 रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसे लोग कर रहे हैं एक-दूसरे को रीकमंड, आपने देखी?

डार्क कॉमेडी फिल्म

अमेजन प्राइम वीडियो पर साल 2014 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म की अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है। इस फिल्म को कल्ट माना जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं कि वे इस फिल्म का शुरू का 10 मिनट देख लें और अगर वे इम्प्रेस नहीं हुए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।