OTT Today: अमेजन प्राइम पर ये फिल्में देखीं? टॉप 7 की लिस्ट में कर रही हैं ट्रेंड

अमेजन प्राइम पर ट्रेंड कर रहीं ये 7 फिल्में

Top 7 Amazon Prime Video Movies: ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर इस हफ्ते कौन सी टॉप 7 फिल्में ट्रेंड कर रही हैं? इस सवाल का जवाब जानकर अपना वीकेंड वॉच कॉन्टेंट फाइनल करने में लगने वाला वक्त बचाइए। हर हफ्ते अमेजन पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन ये 7 फिल्में देशभर में अमेजन प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं।