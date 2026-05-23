OTT Today: अमेजन प्राइम पर ये फिल्में देखीं? टॉप 7 की लिस्ट में कर रही हैं ट्रेंड

Top 7 Amazon Prime Video Movies: ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर इस हफ्ते कौन सी टॉप 7 फिल्में ट्रेंड कर रही हैं? इस सवाल का जवाब जानकर अपना वीकेंड वॉच कॉन्टेंट फाइनल करने में लगने वाला वक्त बचाइए। हर हफ्ते अमेजन पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन ये 7 फिल्में देशभर में अमेजन प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं।
सोनाक्षी सिन्हा और जियोतिका स्टारर यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है। देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही यह फिल्म सिस्टम एक रसूखदार वकील और ईमानदार स्टेनोग्राफर के बीच की लड़ाई है।
जैक एक बार फिर लौट आया है। एक्शन और थ्रिलर पहले से कई गुना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जैक बिना अपनी मर्जी के लौटा तो है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा रहने वाली है।
यह कहानी साल 2040 की एक ऐसी दुनिया की कल्पना पर आधारित है, जहां एक 'लव प्रेडिक्टिव' ऐप्लिकेशन समाज और लोगों के रिश्तों को कंट्रोल करती है। यह कंपनी प्यार का इंश्योरेंस भी देती है।
कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने प्यार को पाने के लिए अमेरिका जाता है, लेकिन वहां से उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। वह अपनी हालत के लिए अमेरिकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराता है और इसके खिलाफ लड़ने का फैसला करता है।
फिल्म का पहला पार्ट बहुत पसंद किया गया था। अब कालिदास 2 में चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। एक पुलिस ऑफिसर जब शहर में हो रहे क्राइम्स का भंडाफोड़ करने पर उतरता है तो कई शॉकिंग चीजें सामने आती हैं।
सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद फाइनली यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे उसकी पत्नी एक ऐसे क्राइम में फंसा देती है, जो उसने किया भी नहीं है।
कहानी एक पति-पत्नी की है, जिसमें पति अपनी शादी को बचाने की कोशिश में लगा है और पत्नी अपने करियर को। अगर घर बैठे कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बेस्ट है।