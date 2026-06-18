गौरव खन्ना ने दिखाया कैसा है अमाल मलिक का घर, बताया ‘बैचलर पैड’ में कहां होता है जादू

अमाल ने बताया कहां होता है जादू

गौरव की इस बात पर अमाल ने कहा कि मैजिक यहां नहीं होता है। उन्होंने इसके बाद अपनी बालकनी दिखाई। उनकी बालकनी में एक झूले वाली कुर्सी लगी है। उन्होंने बताया कि वो इसी कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर जादू होता है। अमाल ने कहा कि जब वो यहां बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके दादा उन्हें धुनों के रूप में आशीर्वाद देते हैं।