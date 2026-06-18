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गौरव खन्ना ने दिखाया कैसा है अमाल मलिक का घर, बताया ‘बैचलर पैड’ में कहां होता है जादू

Amaal Mallik Home Tour: गौरव खन्ना हाल ही में बिग बॉस में उनके को-कंटेस्टेंट रहे अमाल मलिक के घर पहुंचे। उन्होंने अमाल मलिक के घर के कुछ हिस्सों को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये अमाल मलिक का बैचलर्स पैड है।

Harshita PandeyJun 18, 2026 09:50 am IST
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अमाल मलिक के घर पहुंचे गौरव खन्ना

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना अपने को-कंटेस्टेंट रहे सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक के घर पहुंचे। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया।

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गौरव खन्ना

गौरव ने अपने वीडियो में बताया कि वो अमाल मलिक के घर जा रहे हैं। अमाल मलिक के घर के बाहर पहुंचते ही गौरव ने कहा कि जब वो पहली बार मुंबई आए, तब वो इसे इलाके में रहते थे।

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अमाल मलिक के घर का हॉल

अमाल मलिक के घर में घुसते ही एक छोटा सा हॉल है। दरवाजे से अंदर जाते ही बाएं हाथ की तरफ किचन है। हॉल से लगी एक बालकनी है।

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सोफे के पास पियानो

अमाल मलिक के एक एल शेप सोफा रखा है और सोफे के पास एक पियानो रखा है। गौरव खन्ना ने कहा कि यहीं पर अमाल मैजिक क्रिएट करते हैं। इसी हॉल में सोफे के सामने एक बड़ी सी टीवी रखी है।

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अमाल ने बताया कहां होता है जादू

गौरव की इस बात पर अमाल ने कहा कि मैजिक यहां नहीं होता है। उन्होंने इसके बाद अपनी बालकनी दिखाई। उनकी बालकनी में एक झूले वाली कुर्सी लगी है। उन्होंने बताया कि वो इसी कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर जादू होता है। अमाल ने कहा कि जब वो यहां बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके दादा उन्हें धुनों के रूप में आशीर्वाद देते हैं।

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पापा की दीवार

अमाल के घर के किचन की तरफ वाले हिस्से में एक दीवार है, जहां उनके सारे अवॉर्ड्स रखे हैं। इस दीवार को पापा की दीवार कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने पापा की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं।

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हॉल में रखे हैं फैंस के भेजे गए गिफ्ट्स

वहीं, उनके सोफे के ऊपर की दीवार पर एक शेल्फ है जिसमें उन्होंने वो तोहफे रखे हैं जो उन्हें उनके फैंस भेजते हैं। इन तोहफों में ज्यादातर उनकी खुद की तस्वीरें हैं।

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यहां बैठकर मिक्सिंग करते हैं अमाल मलिक

अमाल मलिक का एक कमरा है जहां उनका पूरा सिस्टम रखा है, इसे वो अपना स्पेसशिप बुलाते हैं। यहीं पर अमाल मलिक अपने गानों को मिक्स करके पूरा गाना तैयार करते हैं।

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