अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट की फिल्म, सलमान खान ने लपकी, मूवी हुई ब्लॉकबस्टर, 10 गुना ज्यादा कमाए

सलमान खान ने वैसे तो कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसे अल्लू अर्जुन ने पहले रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जब सलमान ने की तो वो सुपरहिट थी।

Sushmeeta SemwalWed, 20 Aug 2025 02:10 PM
1/8

सलमान खान और अल्लू अर्जुन

सलमान खान ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। उनकी कुछ फिल्में तो ब्लॉकबस्टर रही हैं और जबरदस्त कमाई भी की है। आज हम आपको उनकी ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे पहले अल्लू अर्जुन को ऑफर दिया था।

2/8

अल्लू ने क्यों किया था मना

जी हां, अल्लू अर्जुन को एक फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन अपने दूसरे कमिटमेंट्स में बिजी होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था और इसके बाद यह मूवी लगी सलमान खान के साथ।

3/8

10 गुना ज्यादा कमाई की

सलमान खान ने फिल्म की और जब यह रिलीज हुई तो इसने फिल्म के बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी।

4/8

बजरंगी भाईजान

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है बजरंगी भाईजान जिसमें सलमान खान, करीना कपूर खान, हर्षाली मल्होत्रा अहम किरदार में थे।

5/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 320.34 करोड़ और वर्ल्डवाइड 922 करोड़ की कमाई की थी।

6/8

1000 लड़कियों को लिया था ऑडिशन

खबर थी कि मुन्नी के रोल के लिए 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था जिसमें हर्षाली सेलेक्ट हुईं।

7/8

आमिर को भी किया था अप्रोच

वैसे खबर ऐसी भी थी कि आमिर को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।

8/8

इमरान को हुआ था यह रोल ऑफर

वहीं नवाजुद्दीन जिन्होंने फिल्म में रिपोर्टर का रोल किया था, उसके लिए इमरान हाशमी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें रोल छोटा लगा और फिल्म को मना कर दिया।

