अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट की फिल्म, सलमान खान ने लपकी, मूवी हुई ब्लॉकबस्टर, 10 गुना ज्यादा कमाए

सलमान खान और अल्लू अर्जुन

सलमान खान ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। उनकी कुछ फिल्में तो ब्लॉकबस्टर रही हैं और जबरदस्त कमाई भी की है। आज हम आपको उनकी ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे पहले अल्लू अर्जुन को ऑफर दिया था।