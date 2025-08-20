अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट की फिल्म, सलमान खान ने लपकी, मूवी हुई ब्लॉकबस्टर, 10 गुना ज्यादा कमाए

सलमान खान ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। उनकी कुछ फिल्में तो ब्लॉकबस्टर रही हैं और जबरदस्त कमाई भी की है। आज हम आपको उनकी ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे पहले अल्लू अर्जुन को ऑफर दिया था।
जी हां, अल्लू अर्जुन को एक फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन अपने दूसरे कमिटमेंट्स में बिजी होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था और इसके बाद यह मूवी लगी सलमान खान के साथ।
सलमान खान ने फिल्म की और जब यह रिलीज हुई तो इसने फिल्म के बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है बजरंगी भाईजान जिसमें सलमान खान, करीना कपूर खान, हर्षाली मल्होत्रा अहम किरदार में थे।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 320.34 करोड़ और वर्ल्डवाइड 922 करोड़ की कमाई की थी।
खबर थी कि मुन्नी के रोल के लिए 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था जिसमें हर्षाली सेलेक्ट हुईं।
वैसे खबर ऐसी भी थी कि आमिर को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।
वहीं नवाजुद्दीन जिन्होंने फिल्म में रिपोर्टर का रोल किया था, उसके लिए इमरान हाशमी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें रोल छोटा लगा और फिल्म को मना कर दिया।