आलिया से सलमान तक, ये थे सेलेब्स के पहले इंस्टाग्राम पोस्ट; अनुष्का शर्मा का पोस्ट देख लग जाएगा झटका

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फोटोज या वीडियोज शेयर करती रहती हैं। हालांकि आलिया का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट साल 2012 का 28 नवंबर का है। आलिया ने अपने पहले पोस्ट में अपनी चार्कोल पेन्टिंग शेयर की थी। आलिया ने फोटो शेयर कर लिखा था, मूडी, फ्लोटी, फायर और डिजायर।