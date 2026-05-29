‘अल्फा’ का इंताजर कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज! तय डेट से पहले रिलीज होगी आलिया की फिल्म

17 जुलाई को रिलीज होगी धमाल 4

फिल्म से जुड़े सूत्रों ने मीडिया पोर्टल को बताया कि क्योंकि धमाल 4 की रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है, तो जुलाई 3 के आसपास कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होगी, इसलिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को लगता है कि 3 जुलाई फिल्म को रिलीज करने का सबसे सही मौका है।