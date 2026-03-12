Hindustan Hindi News
पाकिस्तान टॉप 10 में ट्रेंड कर रही बॉलीवुड की ये स्पाई थ्रिलर फिल्म, 7.7 है आईएमडीबी रेटिंग

Netflix Top 10: पाकिस्तान में आज यानी 12 मार्च को आलिया भट्ट की एक अवॉर्ड विनिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। 

Harshita PandeyMar 12, 2026 08:30 pm IST
1/7

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही ये फिल्म

पाकिस्तान में आज यानी 12 मार्च को आलिया भट्ट की साल 2018 में आई फिल्म टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी।

2/7

आलिया भट्ट

फिल्म जब भारत में रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट भारतीय स्पाई की भूमिका में नजर आई थीं।

3/7

राजी

अब आप यकीनन इस फिल्म का नाम पहचान गए होंगे। इस फिल्म का नाम है राजी। राजी में आलिया भट्ट के साथ विक्की कौशल नजर आए थे।

4/7

जीते थे 25 अवॉर्ड्स

आईएमडीबी के मुताबिक, राजी ने छोटे-बड़े मिलाकर कुल 25 अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।

5/7

मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की है फिल्म

www.netflix.com/tudum के मुताबिक, राजी पाकिस्तान की टॉप 10 की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है।

6/7

फिल्म का बजट और कमाई

boxofficeindia.com के मुताबिक, राजी का बजट 38 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 155.17 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी।

7/7

ये फिल्में भी कर रही हैं ट्रेंड

राजी के अलावा पाकिस्तान में कई और बॉलीवुड फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। इस लिस्ट में अक्यूस्ड, धुरंधर, पद्मावत, दम लगाके हइशा और तेरे इश्क में शामिल हैं।

