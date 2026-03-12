पाकिस्तान टॉप 10 में ट्रेंड कर रही बॉलीवुड की ये स्पाई थ्रिलर फिल्म, 7.7 है आईएमडीबी रेटिंग

पाकिस्तान में आज यानी 12 मार्च को आलिया भट्ट की साल 2018 में आई फिल्म टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी।
फिल्म जब भारत में रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट भारतीय स्पाई की भूमिका में नजर आई थीं।
अब आप यकीनन इस फिल्म का नाम पहचान गए होंगे। इस फिल्म का नाम है राजी। राजी में आलिया भट्ट के साथ विक्की कौशल नजर आए थे।
आईएमडीबी के मुताबिक, राजी ने छोटे-बड़े मिलाकर कुल 25 अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।
www.netflix.com/tudum के मुताबिक, राजी पाकिस्तान की टॉप 10 की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है।
boxofficeindia.com के मुताबिक, राजी का बजट 38 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 155.17 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी।
राजी के अलावा पाकिस्तान में कई और बॉलीवुड फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। इस लिस्ट में अक्यूस्ड, धुरंधर, पद्मावत, दम लगाके हइशा और तेरे इश्क में शामिल हैं।