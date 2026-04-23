टीवी का वो कपल जिसकी शादी केवल दो महीने चली, नेशनल टीवी पर हुईं थी रस्में

सारा के बाद घर में हुई थी अली की एंट्री

सारा खान बिग बॉस सीजन 4 में जब गई थीं तब वो अली मर्चेंट को डेट कर रही थीं। इसके बाद अली मर्चेंट घर में पहुंचे थे। सारा को बताया गया था कि अली वाइल्ड कार्ड बनकर आए हैं। बाद में अली ने बताया था कि वो सारा से शादी करने के लिए घर में आए हैं।