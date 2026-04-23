टीवी का वो कपल जिसकी शादी केवल दो महीने चली, नेशनल टीवी पर हुईं थी रस्में

आज हम आपको टीवी की एक ऐसी शादी के बारे में बता रहे हैं जो केवल दो महीने चली। इस कपल की शादी नेशनल टीवी पर एक शो में हुई थी। शो से बाहर आने के बाद केवल दो महीने कपल शादी के बंधन में रहे, फिर अलग होने का फैसला लिया।
हम जिस कपल की बात कर रहे हैं उसका नाम है सारा खान और अली मर्चेंट। सारा खान और अली मर्चेंट की शादी बिग बॉस सीजन 4 में हुई थी। बिग बॉस ने ही दोनों की शादी की तैयारियां की थीं।
सारा खान और अली मर्चेंट की शादी 10 नवंबर 2010 में हुई थी। वहीं, जनवरी 2011 में कपल ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था।
सारा खान बिग बॉस सीजन 4 में जब गई थीं तब वो अली मर्चेंट को डेट कर रही थीं। इसके बाद अली मर्चेंट घर में पहुंचे थे। सारा को बताया गया था कि अली वाइल्ड कार्ड बनकर आए हैं। बाद में अली ने बताया था कि वो सारा से शादी करने के लिए घर में आए हैं।
दोनों की शादी से पहले बिग बॉस के घर में मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम भी हुआ था। अली के माता-पिता और सारा के अंकल शादी में शामिल थे, लेकिन सारा के माता-पिता नहीं आ पाए थे।
अलग होने के बाद अली मर्चेंट ने साल 2016 में अनम मर्चेंट से शादी की।अनम से भी अली का तलाक हो गया और साल 2023 में अली मर्चेंट ने मॉडल अंदलीब जैदी से शादी रचाई।
सारा खान की बात करें तो उन्होंने साल 2025 में कृष पाठक से शादी की। कृष पाठक रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं।
सारा खान और कृष पाठक की शादी हिंदू और मुस्लिम रिवाजों से हुई थी। दूसरे धर्म में शादी करने के चलते सारा खान को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी थी।