इस एक्ट्रेस से शादी करने वाले थे अक्षय खन्ना, लेकिन इनकी वजह से बिगड़ी बात

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना 50 साल के हो गए हैं और अभी तक वह सिंगल हैं। अक्षय अपनी लव लाइफ को लेकर कम ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस के साथ उनका नाम काफी जुड़ा था। इतना ही नहीं कहा तो ऐसा भी जाता है कि वह उस एक्ट्रेस से शादी तक करने वाले थे, लेकिन बात बनते-बनते रह गई।