इस एक्ट्रेस से शादी करने वाले थे अक्षय खन्ना, लेकिन इनकी वजह से बिगड़ी बात

अक्षय खन्ना 50 साल के हो गए हैं और अभी तक वह सिंगल हैं। अक्षय अपनी लव लाइफ को लेकर कम ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस के साथ उनका नाम काफी जुड़ा था। इतना ही नहीं कहा तो ऐसा भी जाता है कि वह उस एक्ट्रेस से शादी तक करने वाले थे, लेकिन बात बनते-बनते रह गई।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं करिश्मा कपूर। ऐसा कहा जाता है कि करिश्मा और अक्षय ने साथ में एक फोटोशूट किया था जिसके बाद से दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रणधीर कपूर भी दोनों के रिलेशन से खुश थे। इतना ही नहीं उन्होंने विनोद खन्ना के घर शादी का प्रपोजल भी भेजा था।
सब कुछ सही जा रहा था कि तभी करिश्मा की मां बबीता कपूर बीच में आ गईं। वह नहीं चाहती थीं कि करिश्मा अपने करियर के पीक पर शादी करें।
उन्होंने करिश्मा को करियर पर फोकस करने को कहा। इसके अलावा वह अक्षय के करियर ग्राफ से भी खुश नहीं थीं।
इसके बाद शादी की बात वहीं खत्म हो गई। करिश्मा की फिर अभिषेक बच्चन से सगाई हो गई, लेकिन वो भी टूट गई थी।
करिश्मा ने फिर संजय कपूर से शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, लेकिन 2016 में दोनों का तलाक हो गया। हालांकि अक्षय सिंगल ही रहे और उन्होंने कभी शादी नहीं की।
अक्षय इन दिनों फिल्म धुरंधर को लेकर छाए हुए हैं। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय के साथ रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल भी हैं।