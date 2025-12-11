अक्षय खन्ना ने की थी ये फिल्में रिजेक्ट, एक आमिर ने की थी अपने नाम; हो गई ब्लॉकबस्टर

अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर को लेकर छाए हुए हैं। फिल्म में अक्षय की परफॉर्मेंस सबको काफी पसंद आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय ने करियर में कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है तो वहीं कुछ उनके हाथ से निकल गईं। इनमें से कुछ हिट थीं तो कुछ ब्लॉकबस्टर।
अक्षय खन्ना ने फिल्म परिणीता का ऑफर रिजेक्ट किया था। हालांकि उनके बाद सैफ अली खान ने इस रोल को लिया और उनके काम को काफी पसंद भी किया गया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने खाकी भी साइन की थी, लेकिन फिर तुषार कपूर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था।
कहा तो यह भी जाता है कि उन्हें कांटे भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। बाद में लकी अली ने इस फिल्म को किया।
अक्षय को कुर्बान फिल्म में विवेक ओबेरॉय वाला किरदार भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया था।
अक्षय को फिल्म किसना भी ऑफर हुई थी जिसे उन्होंने किसी वजह से मना कर दिया। इसके बाद विवेक ने यह फिल्म की।
अक्षय को फिल्म तारे जमीन पर भी का ऑफर मिला था और वह करने भी वाले थे। दरअसल, फिल्ममेकर चाहते थे कि अक्षय यह फिल्म करें, लेकिन आमिर ने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इस फिल्म को करने का फैसला किया।
आईएमडीबी कि रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने जॉन अब्राहम की फिल्म जिंदा भी साइन की थी, लेकिन फिर पैसों की वजह से छोड़ दी।