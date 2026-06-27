अक्षय कुमार की फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अहमद खान का घर देखकर उड़ जाएंगे होश, ब्रांडेड है जमीन पर बिछी कार्पेट

अहमद खान का आलीशान घर

डायरेक्टर अहमद खान को अपने मिस्टर इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखा होगा। पहली ही फिल्म में कोरियोग्राफी करने पर जीता था नेशनल अवॉर्ड। अब फिल्म डायरेक्ट कर बना रहे हैं नाम। अहमद खान ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 और 3 बनाई थी। अब अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू जंगल के लिए खबरों में बने हैं। फराह खान हाल में अपने नए एपिसोड के लिए डायरेक्टर अहमद खान के घर पहुंची थीं। ये हरे रंग का अहमद खान के घर का गेट है। उनकी पत्नी शाइरा ने फराह और उनके कुक दिलीप का अपने घर में स्वागत किया।