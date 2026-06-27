अक्षय कुमार की फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अहमद खान का घर देखकर उड़ जाएंगे होश, ब्रांडेड है जमीन पर बिछी कार्पेट

डायरेक्टर अहमद खान को अपने मिस्टर इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखा होगा। पहली ही फिल्म में कोरियोग्राफी करने पर जीता था नेशनल अवॉर्ड। अब फिल्म डायरेक्ट कर बना रहे हैं नाम। अहमद खान ने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 2 और 3 बनाई थी। अब अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू जंगल के लिए खबरों में बने हैं। फराह खान हाल में अपने नए एपिसोड के लिए डायरेक्टर अहमद खान के घर पहुंची थीं। ये हरे रंग का अहमद खान के घर का गेट है। उनकी पत्नी शाइरा ने फराह और उनके कुक दिलीप का अपने घर में स्वागत किया।
ये अहमद खान के घर का लिविंग एरिया है जिसे महंगे और फैंसी आइटम से सजा हुआ देखा जा सकता है। ये घर अहमद की पत्नी ने सजाया है। यहां कई ब्रांडेड आइटम देखे जा सकते हैं।
इस लिविंग रूम को महंगे और ब्रांडेड आइटम से सजाया हुआ है। यहां फ्लोर पर वर्साचे ब्रांड की कार्पेट, दीवार पर वॉलपेपर, सोफे के कुशन कवर नजर आ रहे हैं। टेबल भी महंगे ब्रांड का है।
अहमद खान ने बताया कि उनके घर में लगी MF हुसैन की ये पेंटिग्स असल में बहुत महंगी हैं। उन्हें ये पत्नी ने गिफ्ट की थीं।
ये अहमद खान के बड़े से घर का थोड़ा छोटा किचन है। यहां शाइरा ने फराह के लिए खास तरह का खाना बनाया था।
ये अहमद खान के घर का सबसे आलीशान डाइनिंग टेबल है। पूरा परिवार एक ही जगह बैठकर खाने का टाइम एन्जॉय करता है। यहां डिज़ाइनर टेबल और कुर्सी भी देखी जा सकती है।
अमहद खान के पास कीटन बैटमोबाइल 89 की लक्ज़री कार है जिसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी। ये कोई आम गाड़ी नहीं है। इसे सड़कों पर आसानी से नहीं चलाया जा सकता।
शाइरा का क्लोसेट है। यहां ब्रांडेड सैंडल, बैग्स, कैप, चश्मे रखे हुए हैं। एक-एक बैग की कीमत लाखों में हैं। सभी फेमस ब्रांड के सामान हैं जिसे संभाल कर रखा हुआ है।
अहमद खान ने अपनी लव स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि पत्नी शाइरा को पाने के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले। बाद में उन्होंने बताया था कि वो एक गाने के लिए इतनी फीस लेते हैं और महीने भर में 4 गाने करते हैं। उस समय शाइरा, अहमद की फीस के बारे में जानकर खूब हैरान हुई थीं।
अहमद ने अपने दोनों बेटों से भी मिलवाया जो फिल्मों में आना चाहते हैं। उनके बेटे अजान और शुभान खान हीरो बनने का सपना देख रहे हैं। दोनों बच्चे हिंदी और उर्दू बोलने की क्लासेज ले रहे हैं।