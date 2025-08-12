आने वाला है अक्षय कुमार की 6 फिल्मों का सीक्वल, एक साल 2025 में होगी रिलीज

अक्षय कुमार की आने वाले दिनों में कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, लेकिन यहां हम आपको सिर्फ उन्हीं फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीक्वल हैं।
एएनआई को दिए इंटरव्यू में 'ओएमजी 3' के डायरेक्टर अमित राय ने इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म पर काम चल रहा है और अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
अक्षय कुमार की फिल्म 'हेरा फेरी 3' की स्क्रिप्ट पर फिर से काम शुरू किया गया है। जल्द इसकी शूटिंग शुरू होगी।
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की भी शूटिंग चल रही है। कश्मिर में फिल्म का कुछ हिस्सा शूट होने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से शूट कैंसिल कर दिया गया।
मंगलवार के दिन अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर रिलीज हुआ है। ये फिल्म 19 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
'भागम भाग 2' भी अनाउंस हुई है। हालांकि, अभी तक फिल्म की स्टार कास्ट और रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है।
'स्त्री 2' में अक्षय कुमार का कैमियो था और फिल्म के अंत में 'स्त्री 3' के पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए गए थे जिसमें अक्षय कुमार थे। मतलब 'स्त्री 3' अक्षय कुमार पर होगी। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी।