आने वाला है अक्षय कुमार की 6 फिल्मों का सीक्वल, एक साल 2025 में होगी रिलीज

स्त्री 3

'स्त्री 2' में अक्षय कुमार का कैमियो था और फिल्म के अंत में 'स्त्री 3' के पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए गए थे जिसमें अक्षय कुमार थे। मतलब 'स्त्री 3' अक्षय कुमार पर होगी। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी।