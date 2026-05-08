अक्षय कुमार इन 3 फिल्मों से करेंगे बॉक्स ऑफिस पर धमाका, विलेन बन मचाएंगे धमाल

स्त्री 3 (2027)

'स्त्री 2' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार की एक झलक ने तहलका मचा दिया था। 'स्त्री 3' में वे मुख्य विलेन के रूप में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माता दिनेश विजन ने उन्हें इस हॉरर यूनिवर्स का 'थानोस' बताया है, जो सरकटा के वंश का आखिरी जीवित सदस्य है। बता दें, 'स्त्री 3' अगले साल 13 अगस्त के दिन आएगी।