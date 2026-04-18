अक्षय कुमार इन 10 फिल्मों ने पहले दिन कमाए इतने करोड़, नंबर 1 पर ये ब्लॉकबस्टर, IMDb पर मिली है इतनी रेटिंग

सूर्यवंशी

साल 2021 में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई थी। कोरोना काल के बाद ये दूसरी थी जिसने 26।29 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। अक्षय कुमार के करियर की ये सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का डायरेक्शन रोहित शेट्टी ने किया था। फिल्म के एंड में अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो था। IMDb पर 5.8 की रेटिंग।