असली 'खतरों के खिलाड़ी' हैं ये 7 बॉलीवुड एक्टर्स, बियर ग्रिल्स के शो में दिखा चुके हैं अपना दम

असली खतरों के खिलाड़ी हैं ये 7 एक्टर्स

बियर ग्रिल्स का रियलिटी सर्वाइल शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि फिर डिस्कवरी चैनल ने 'इनटू द वाइल्ड' नाम से इसकी एक सेलेब्रिटी सीरीज भी शुरू की। इसी शो में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स बियर ग्रिल्स के साथ नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से बॉलीवुड एक्टर्स कुदरत की चुनौतियों के बीच बियर ग्रिल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत दिखा पाए थे? चलिए जानते हैं।