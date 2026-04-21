असली 'खतरों के खिलाड़ी' हैं ये 7 बॉलीवुड एक्टर्स, बियर ग्रिल्स के शो में दिखा चुके हैं अपना दम

बियर ग्रिल्स का रियलिटी सर्वाइल शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि फिर डिस्कवरी चैनल ने 'इनटू द वाइल्ड' नाम से इसकी एक सेलेब्रिटी सीरीज भी शुरू की। इसी शो में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स बियर ग्रिल्स के साथ नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से बॉलीवुड एक्टर्स कुदरत की चुनौतियों के बीच बियर ग्रिल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत दिखा पाए थे? चलिए जानते हैं।
बॉलीवुड के 'धुरंधर' रणवीर सिंह ने बियर ग्रिल्स के साथ एक इंटरेक्टिव एपिसोड किया था। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुए इस शो में वह दीपिका पादुकोण के लिए एक खास फूल की तलाश में निकले थे।
मालदीव में शूट हुए इस एपिसोड में विक्की कौशल ने बियर ग्रिल्स के साथ एक छोटा मगर रोमांचक सफर तय किया। इस एपिसोड में विक्की कौशल ने कच्चा केकड़ा खाने से लेकर शार्कों से भरे समंदर में तैरने तक बहुत कुछ किया था। साथ ही वह अपने गहराई के डर से भी उबरने में कामयाब रहे।
बियर ग्रिल्स के साथ अजय देगवन भी यह रोमांचक शो कर चुके हैं। हिंद महासागर में शार्कों से भरे समंदर में रिस्क लेना और फिर कई कुदरती बाधाओं को पार करने का सफर दिखाता यह एपिसोड काफी मजेदार था।
बियर ग्रिल्स के साथ शो में आना तो बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का सपना रहा था। लेकिन जब दोनों साथ आए तो रोमांच भी उसी लेवल का हुआ। अक्षय कुमार वाला एपिसोड कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूट किया गया था। दोनों ने इस एपिसोड में हाथी के गोबर की चाय पी थी और मगरमछों के ऊपर से जिपलाइन करके गुजरे।
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी बियर ग्रिल्स के साथ रोमांचक सफर तय कर चुके हैं। साल 2016 में उन्होंने सिएरा नवाडा के जंगलों में यह रोमांचक एपिसोड शूट किया था जो काफी चर्चा में रहा।
सुपरस्टार रजनीकांत ने इनटू द वाइल्ड के जरिए अपना टीवी डेब्यू किया था। बांदीपुर नेशनल पार्क में उनका बियर ग्रिल्स के साथ अपनी फिल्मी और पर्सनल जिंदगी के किस्से सुनाना खूब चर्चा में रहा।
सिल्वेस्टर भले ही एक बॉलीवुड एक्टर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में बतौर गेस्ट एक्टर काम किया है। उनका बियर ग्रिल्स के साथ एपिसोड रोमांच की असली डोज थी। अगर आपने नहीं देखा तो यह एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए।