अक्षय कुमार ने जब रियल लाइफ में बचाई इस एक्ट्रेस की जान, 22 की उम्र में हिरोइन ने रचा था इतिहास

अक्षय कुमार फिल्मों में अपने सारे स्टंट खुद करते हैं। वहीं उनकी फिटनेस की तो सब तारीफ करती ही हैं। अब आप क्या जानते हैं कि एक बार तो रियल हीरो बनकर उन्होंने एक एक्ट्रेस की जान बचा ली थी।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं लारा दत्ता। लारा ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत फिल्म अंदाज से की जिसमें उनके साथ अक्षय और प्रियंका चोपड़ा थे।
इसी फिल्म के दौरान एक भयानक हादसा हुआ था। लारा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि शूटिंग के दौरान वह समुद्र में डुबकी लगाने बाहर गए थे।
लारा इस दौरान फिर लगभग बहने ही वाली थीं। वह लहरों के बीच फंस गई थीं। इसी दौरान फिर अक्षय कुमार उनके लिए मसीहा बनकर आए और उन्हें बचाया।
बता दें कि लारा ने 22 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया था।
लारा ने अपने करियर में मस्ती, नो एंट्री, भागम भाग, पार्टनर, बिल्लू बारबर, हाउसफुल जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।
साल 2011 में लारा ने फिर टेन्निस प्लेयर महेश भूपती से शादी की है और दोनों की एक बेटी भी है।
अब लारा फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाली हैं जिसमें अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, संजय दत्त, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, सुनील शेट्टी, परेश रावल अहम किरदार में हैं।