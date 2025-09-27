अक्षय कुमार ने रिजेक्ट की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, इस एक्टर ने लपकी और बदल गई किस्मत

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें अक्षय ने रिजेक्ट भी किया। इतना ही नहीं एक फिल्म जिसे उन्होंने रिजेक्ट किया, उससे दूसरे एक्टर की किस्मत बदल गई और खिलाड़ी कुमार को फिल्म रिजेक्ट करने का अफसोस भी रहा।