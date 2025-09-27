Akshay Kumar Rejected This Movie Make This Actor Superstar अक्षय कुमार ने रिजेक्ट की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, इस एक्टर ने लपकी और बदल गई किस्मत
अक्षय कुमार ने रिजेक्ट की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, इस एक्टर ने लपकी और बदल गई किस्मत

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे अक्षय कुमार ने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाद में वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी और अक्षय को इसे ना करने का अफसोस भी था।

Sushmeeta SemwalSat, 27 Sep 2025 03:23 PM
अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें अक्षय ने रिजेक्ट भी किया। इतना ही नहीं एक फिल्म जिसे उन्होंने रिजेक्ट किया, उससे दूसरे एक्टर की किस्मत बदल गई और खिलाड़ी कुमार को फिल्म रिजेक्ट करने का अफसोस भी रहा।

भाग मिल्खा भाग

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है भाग मिल्खा भाग। यह फिल्म मिल्खा सिंह पर आधारित थी।

अक्षय को मिला था ऑफर

इस फिल्म को पहले अक्षय को ऑफर किया गया था। अक्षय ने लेकिन फिल्म वन्स अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा के लिए इसे रिजेक्ट कर दिया था।

अक्षय को था अफसोस

अक्षय ने कहा था, मुझे अफसोस था कि मैंने वो फिल्म नहीं की। मुझे ऑफर हुई थी यह फिल्म, लेकिन मैंने वन्स अपॉन अ टाइम दोबारा को चुना।

फरहान की बदली किस्मत

इसके बाद फरहान अख्तर ने इस फिल्म को हां कहा। फरहान जो इससे पहले कई फिल्मों में काम कर चुके थे, इस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी थी।

फरहान के काम को किया पसंद

बतौर एक्टर यह फरहान की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। फरहान की परफॉर्मेंस को भी काफी पसंद किया गया था।

किसने कितने लिए पैसे

मिल्खा सिंह ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपये लिए थे। वहीं सोनम कपूर ने 11 रुपये बतौर फीस ली थी।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाग मिल्खा भाग ने वर्ल्डवाइड 168 करोड़ की कमाई की थी। वहीं इस फिल्म ने 55 अवॉर्ड्स जीते थे।

