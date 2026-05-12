अक्षय कुमार ने इस फिल्म के बाद बदला था अपना नाम, कैसे मिला 'खिलाड़ी' का टाइटल? जानें अनसुने किस्से

खुद करते हैं खतरनाक स्टंट

मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते अक्षय कुमार अक्सर अपने स्टंट खुद करते हैं। फिल्म 'खिलाड़ी 420' में उन्होंने हवाई जहाज के ऊपर स्टंट किया था। खास बात यह थी कि उस स्टंट में उनका चेहरा नहीं दिखने वाला था और बॉडी डबल का इस्तेमाल हो सकता था, फिर भी उन्होंने इसे खुद करने की जिद की थी।