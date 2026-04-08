ये हैं अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्में, भूल भुलैया या हेरा फेरी नहीं, ये मूवी नंबर 1

हाउसफुल 4

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 भी सुपरहिट थी। इस फिल्म में अक्षय के साथ रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा लीड रोल में थे। फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 296 करोड़ कमाए थे।