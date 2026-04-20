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अब ऐसी दिखती हैं अक्षय कुमार की हीरोइन, सलमान खान की बहन अश्विनी भावे, इतना बदल गया चेहरा

अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक में उनकी हीरोइन बनने वाली एक्ट्रेस अश्विनी भावे अब इतनी बदल गई हैं। अश्विनी भावे ने बंधन में सलमान खान की बड़ी बहन का किरदार निभाया था। अश्विनी अब इतनी बदल गई हैं।

Usha ShrivasApr 20, 2026 05:48 pm IST
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अश्विनी भावे

अश्विनी भावे ने स्कूल के दिनों में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई। इसके साथ ही उन्हें हिंदी फिल्में ऑफर होती रहीं।

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पहली हिंदी फिल्म

अश्विनी ने साल 1987 में राजलक्ष्मी राम की हिंदी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली। इसके बाद अश्विनी में मराठी, कन्नड़ फिल्म में काम जारी रखा।

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हिना फिल्म से मिली पहचान

अश्विनी को असली पहचान 1991 में आई हिना फिल्म से मिली। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने ऋषि कपूर की मंगेतर का किरदार निभाया था। अश्विनी पर ही गाना 'देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए' फिल्माया गया था।

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मीरा का मोहन

1992 में अश्विनी ने मीरा का मोहन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके हीरो अविनाश वाधवान थे। हालांकि, ये फिल्म खास नहीं चली।

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सैनिक

1993 में आई फिल्म सैनिक में अश्विनी ने अक्षय कुमार की हीरोइन का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली। लेकिन गाने जबरदस्त हिट थे। इसी फिल्म के गाने थे'मेरी वफाएं याद करोगे', 'कितनी हसरत है हमें'काफी पसंद किए गए थे।

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फ्लॉप हुईं फिल्में

इसके बाद आई कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं रही। यही वजह थी कि लीड रोल निभाने वाली अश्विनी अब साइड रोल करने लगी थीं।

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बंधन

1998 में आई फिल्म बंधन में अश्विनी ने सलमान खान की बहन का किरदार निभाया था। इसी फिल्म में वो जैकी श्रॉफ की पत्नी बनी थी। फिल्म फ्लॉप रही लेकिन कहानी पसंद की गई थी।

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शादी

फिल्म बंधन की शूटिंग के दौरान अश्विनी की मुलाकात इंजीनियर किशोर बोपार्डिकर से हुई और एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अश्विनी अमेरिका में शिफ्ट हो गई। उनके दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी।

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सोशल मीडिया

अश्विनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। और खुद को योग और एक्स्सरसाइज़ से फिट रखे हुए हैं। इसलिए इतने सालों में उनपर ज्यादा असर नहीं दिखा

Akshay Kumar Salman Khan
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