अब ऐसी दिखती हैं अक्षय कुमार की हीरोइन, सलमान खान की बहन अश्विनी भावे, इतना बदल गया चेहरा

सैनिक

1993 में आई फिल्म सैनिक में अश्विनी ने अक्षय कुमार की हीरोइन का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली। लेकिन गाने जबरदस्त हिट थे। इसी फिल्म के गाने थे'मेरी वफाएं याद करोगे', 'कितनी हसरत है हमें'काफी पसंद किए गए थे।