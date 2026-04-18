अक्षय कुमार को इस फ्लॉप फिल्म के लिए हर रोज मिलते थे 8-9 लाख रुपये, 2.8 है IMDb रेटिंग

एक्टर्स को मिले लाखों

ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप रही हो, लेकिन फिल्म में काम कर रहे एक्टर्स ने इस फिल्म से काफी कमाई की। अक्षय कुमार ने बताया कि उस फिल्म के लिए उन्हें हर रोज लाखों मिल रहे थे।