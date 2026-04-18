अक्षय कुमार को इस फ्लॉप फिल्म के लिए हर रोज मिलते थे 8-9 लाख रुपये, 2.8 है IMDb रेटिंग

बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनती हैं जो इतनी बुरी होती हैं कि लोग उसके बारे में बात करना पसंद करने लगते हैं। ऐसी फिल्में अपने आप में ही एक तरह की कल्ट बन जाती हैं।
अक्षय कुमार की भी एक ऐसी ही फिल्म है जो सुपर फ्लॉप हुई थी, लेकिन फिल्म को कल्ट कहना गलत नहीं होगा। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है- जानी दुश्मनी: एक अनोखी कहानी।
ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप रही हो, लेकिन फिल्म में काम कर रहे एक्टर्स ने इस फिल्म से काफी कमाई की। अक्षय कुमार ने बताया कि उस फिल्म के लिए उन्हें हर रोज लाखों मिल रहे थे।
पहले तो राजकुमार कोहली ने अक्षय को समझाया कि उनका किरदार मर चुका है, वापस कैसे आ सकता है? इसके बाद राजकुमार कोहली मान गए और अक्षय का किरदार मरने की बजाय कोमा से वापस आता है।
अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें उस वक्त पैसों की जरूरत थी। उन्हें अपना घर बनाना था। अक्षय कुमार ने फिर 5 दिन और काम किया और उन्हें 5 दिन का पैसा और मिला।
जानी दुश्मन एक मल्टी-स्टारर फिल्म थी। फिल्म में सनी देओल, सोनू निगम, मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आदित्य पंचोली और रजत बेदी जैसे कलाकार नजर आए थे।
boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 18 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 17.89 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 2.8 है।