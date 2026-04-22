अक्षय कुमार के करियर की 10 सबसे महंगी फिल्में, अधिकतर ने डुबोया मेकर्स का पैसा, ये वाली हुई बुरी फ्लॉप

2.0

साल 2018 में आई फिल्म 2।0 में अक्षय कुमार को अलग ही किरदार में देखा गया था। उनका लुक खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में रजनीकांत लीड हीरो थे। इस फिल्म का बजट 540 करोड़ बताया गया था, फिल्म ने 675 करोड़ की कमाई की। फिल्म एवेरेज रही।