अक्षय कुमार से अरुण गोविल तक, ये पॉपुलर एक्टर पर्दे पर निभा चुके हैं भगवान शिव का किरदार

ये पॉपुलर एक्टर पर्दे पर निभा चुके हैं भगवान शिव का किरदार

आज हर तरफ महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। शिव भक्तों के लिए आज दिन किसी बड़े पर्व से कम नहीं है। वहीं, फिल्मों और टीवी सीरियल में कई कलाकारों ने शिव जी के किरदार को बखूबी निभाया है। आज हम आपको इस पावन दिन पर उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर शिव का रोल निभाया। आइए डालते हैं एक नजर...