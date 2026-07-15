हैवान से पहले इन फिल्मों में काम कर चुके हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान, जानें क्या था उनका बॉक्स ऑफिस हाल

टशन

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की साथ में जो लास्ट फिल्म थी वो थी टशन। यह फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। फिल्म को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अक्षय और सैफ के साथ करीना कपूर भी थीं। फिल्म हालांकि चली नहीं थी। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 51.60 करोड़ कमाई की थी।