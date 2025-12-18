Dhurandhar Cast Net Worth: रणवीर सिंह, अक्षय या संजय, जानें कौन सबसे ज्यादा अमीर

Hindustan Hindi News
फिल्म धुरंधर तो हिट है ही, लेकिन उनकी स्टार कास्ट उससे भी ज्यादा सुपरहिट है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार हैं।

Sushmeeta SemwalDec 18, 2025 11:52 am IST
1/8

धुरंधर स्टार कास्ट

फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल अहम किरदार में हैं।

2/8

कितनी है सबकी नेटवर्थ

फिल्म की रिलीज के बाद सभी एक्टर्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो सबके मन में है वो है कि इनकी नेटवर्थ क्या है। जानें किसकी नेटवर्थ ज्यादा है।

3/8

रणवीर सिंह

रणवीर सिंह जिन्होंने फिल्म बैंड बाजा से अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, सिम्बा जैसी फिल्में दी हैं। रणवीर की नेटवर्थ की बात करें को वो 400 करोड़ पार है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबित एक्टर एक फिल्म के लिए 30-50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। वहीं एक एड से वह 3-5 करोड़ लेते हैं और 80 लाख सोशल मीडिया पोस्ट से।

4/8

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना ने 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया था। फिल्म हिट नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पहचान मिली। अक्षय ने अपने करियर में हमराज, दिल चाहता है, दृश्यम 2, हंगामा और हलचल जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की नेटवर्थ 167 करोड़ है। अक्षय के जुहू, मालाबार हिल में प्रॉपर्टीज हैं। वहीं अक्षय के पास मर्सिडीज बेन्स एस क्लास, बीएमडब्लू 5 सीरीज और टॉयोटा फॉर्च्यूनल जैसी लग्जरी गाड़ी हैं।

5/8

आर माधवन

आर माधवन जो ना सिर्फ शानदार एक्टर हैं बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। माधवन की नेटवर्थ जागरण नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 115 करोड़ है।

6/8

संजय दत्त

संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में की थी और उन्हें इंडस्ट्री में 4 दशक हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संजय की नेटवर्थ 295 करोड़ है।

7/8

अर्जुन रामपाल

अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 100-120 करोड़ है।

8/8

आदित्य धर

फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए 8-10 करोड़ रुपये लेते हैं। वहीं उनकी और यामी की मिलकर टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ है।

