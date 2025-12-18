Dhurandhar Cast Net Worth: रणवीर सिंह, अक्षय या संजय, जानें कौन सबसे ज्यादा अमीर

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना ने 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया था। फिल्म हिट नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पहचान मिली। अक्षय ने अपने करियर में हमराज, दिल चाहता है, दृश्यम 2, हंगामा और हलचल जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की नेटवर्थ 167 करोड़ है। अक्षय के जुहू, मालाबार हिल में प्रॉपर्टीज हैं। वहीं अक्षय के पास मर्सिडीज बेन्स एस क्लास, बीएमडब्लू 5 सीरीज और टॉयोटा फॉर्च्यूनल जैसी लग्जरी गाड़ी हैं।