अक्षरा सिंह से लेकर आम्रपाली दुबे तक, जानिए टॉप 7 भोजपुरी एक्ट्रेसेज की कितनी है फीस

सबसे मोटी फीस चार्ज करती हैं ये 7 भोजपुरी एक्ट्रेस

भोजपुरी सिनेमा में नाम कमाने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक्ट्रेसेज कड़ी मेहनत करती हैं लेकिन चुनिंदा ही ऐसी हैं जिन्होंने वो मुकाम पाया है। कुछ सीनियर एक्ट्रेस ऐसी हैं जो एक-एक फिल्म के लिए मोटी फीस चार्ज करती हैं। तो चलिए जानते हैं आज भोजपुरी सिनेमा की उन टॉप 7 एक्ट्रेसेज के बारे में जो सबसे मोटी फीस चार्ज करती हैं।