आकांक्षा रंजन और डायरेक्टर शरन शर्मा ने शादी के लिए इसलिए चुनी 11 जुलाई, परिवार-दोस्तों ने सजाई महफिल

आकांक्षा की फिल्में

आकांक्षा के करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने कुछेक फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम किया है। एक्ट्रेस को सनी देओल की फिल्म इक्का, आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा, डार्क कॉमेडी मोनिका ओह माय डार्लिंग और डेब्यू फिल्म गिल्टी में देखा गया है।